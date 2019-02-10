最skr的五位歌手私人坐駕　頑童瘦子開C63幹大事、熱狗車牌超霸氣

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@jaychou、@willpan23、@kriswu、@mchotdogmusic、@mjfce

買車對很多人來說是奢侈品，但饒舌歌手卻不這樣認為，因為車子對他們來說很重要，各位有沒有發現，再看許多饒舌歌手的MV，裡頭有許多車子，那是因為車子對他們來說，是靈感的來源，今天就來看看饒舌歌手都開怎麼樣的車吧。

1. 吳亦凡Mercedes-Benz G-Class（賓士）

這台車各位應該不陌生，因為許多好萊塢電影都有這台車的身影，這也是吳亦凡的愛車之一，霸氣的外表，經典的外型，而且選擇的是橙色，相當的適合吳亦凡的風格，是一台很有個性的車款。

2. 潘瑋柏Mercedes-Benz SLS AMG（賓士）

擔任嘻哈節目導師的潘瑋柏，常常在IG上跟歌迷分享他的手錶收藏，但這次潘帥不曬錶改曬他的愛車了，常常有人看到他開著賓士的SLS系列超跑，到他投資的副業巡店，吸金破億的他，卻選擇漆黑的車款，可說是相當低調啊。

3.周杰倫 Ferrari系列（法拉利）

愛車成癡的周董，眾所皆知，這次他到歐洲旅遊，在IG上發文說：「從南法尼斯開到米蘭，接下來覺得該開哪一台呢？」，照片上有三台法拉利的經典款，由左至右分別是Ferrari 365 GT4 BB、Ferrari Dino 246 GTS、Ferrari 308 GT4 Dino，能擁有一台法拉利已經是男人的夢想了，但是周董卻擁有不只一台，真的很讓人羨慕。

4.頑童Eso瘦子Mercedes-Benz C63 S Coupe AMG（賓士）

近年頑童的事業，一帆風順，不只賺飽飽，車子也要買到好，身為CEO的瘦子坐駕當然不能太差，這台賓士的雙門轎跑車，是許多人喜愛的款式，其中的亮點是這台車的尾巴，有著圓潤的臀線，非常的銷魂，真的很適合瘦子的CEO地位。

5.MC Hot Dog熱狗Chrysler 300C（克萊斯勒）

這台硬漢風格的車款，在美國大受歡迎，因為美國人特別喜歡肌肉車型，也非常適合狗哥這種OG級人物，饒舌最硬氣的他，在車牌選擇上，使用的是0857（林北有錢），相當的霸氣。

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