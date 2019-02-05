微風千金廖曉喬婚後首露臉　羞喊：我很幸福，別再問啦！

▲微風集團策略長廖曉喬公布喜訊後首度在公開場合露臉，滿臉喜色可說是藏都藏不住。（圖／記者游鎧丞攝，以下同）

記者游鎧丞／台北報導

過年前才在個人IG公布婚訊的微風集團策略長廖曉喬，婚後也首度在今日（2／5）於微風南山舉辦的新春活動公開亮相；當然外界最為關心的，還是她與老公Alan之間的甜蜜韻事，讓廖曉喬也招架不住媒體追問，羞喊：「你們別再問啦，我會害羞！」

▲即便萬分低調，但微風集團策略長廖曉喬仍難掩新婚的雀躍。

雖說現場光環被妹妹搶去不少，但微風集團董事長廖鎮漢受訪時，除了公布2019年集團300億營業額的年度目標外，也大方表示，妹妹廖曉喬能夠找到廝守終身的另一半，是繼微風南山開幕後，心中最為感動的「第四喜」；董事長也表示，從小跟妹妹的感情就非常好，平時生活、工作都在一起，能看到廖曉喬完成終身大事，也算是了卻了心中的一大心願。

▲微風集團董事長廖鎮漢早先埋哏的「第四喜」，原來就是妹妹廖曉喬的婚訊。

當然外界最為關注的，仍是策略長廖曉喬與老公Alan的喜事；面對媒體追問2019年新年新希望時，廖曉喬僅笑著表示希望大家健健康康、平平安安、順順利利，並不願針對婚事多有著墨；被問到最重要的求婚過程時，廖曉喬更直接笑說：「大家別再問啦，我很幸福，謝謝大家的關心。」

廖曉喬戴著5.87克拉、Euro Cut的求婚鑽戒、一身桃紅中式服裝相當應景，也很有新嫁娘的喜氣，看得出心情大好，對於外界好奇雙方家世似乎懸殊、年齡也有差距，她僅透露家人都很支持，更甜密稱讚老公老實、善良，「在他面前我不需偽裝，可以盡情做真正的自己，這點很棒。」

▲面對現場小朋友「亂入」索取糖果，策略長廖曉喬也貼心地彎下腰幫忙拾取，堪稱是現場最暖心的一幅光景。

據了解，微風集團策略長廖曉喬與老公Alan是透過朋友介紹認識，交往3年多才決定廝守終身；雖說有媒體起底老公Alan為萬寶投顧研究員，似乎與廖曉喬上億身價有些差距；但看著兩人在IG上甜蜜放閃，以及今日新春活動廖曉喬藏都藏不住的新婚喜色，也讓人相當期待兩人同場現身的那一天。