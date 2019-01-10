微風南山開幕好閃！楊謹華愛看老公笑臉　陶喆幫老婆吹頭「越吹越爽」

▲楊謹華（左起）、孫芸芸、陶喆為微風南山開幕站台。（圖／記者張一中攝）

記者林明瑋 / 台北報導

微風南山開幕，集團董事長廖鎮漢和策略長廖曉喬、太太孫芸芸，以及婚後首次公開現身的楊謹華、2月就要當爸爸的陶喆一起剪綵，喜氣洋洋甚至變成曬恩愛大會，陶喆透露會幫懷孕的老婆身上抹油、吹頭髮，笑說：「這講起來有一點肉麻。」楊謹華則說：「每天都期待看到彼此的笑臉。」

▲微風南山正式開幕。（圖／記者張一中攝）

婚後第一次公開亮相的楊謹華，喜氣藏不住，她表示婚前婚後最大的差別就是「沒差別」，更甜的是：「每天回家都期待看到彼此的笑臉。」她說：「當陳太太蠻開心的，平常婚戒都戴著，除非拍戲。」

回憶求婚，她說：「我沒有哭，他把盒子遞給我，我打開，他還跪在地上說，『那是我要幫妳戴嗎』？」孫芸芸當天也在場，她說：「她（楊謹華）真的不知道，是一個Surprise。」還爆料：「我們都叫她（楊謹華）阿花，她都會說她是陳太太」

▲楊謹華婚後首度亮相。（圖／記者林明瑋攝）

陶喆的太太Penny預產期在2月底，大肚婆需要特別呵護，他說：「最貼心的事，講出來有一點肉麻，孕婦全身要搽油，很多的油喔，我就會幫她搽。」不只如此，另一樁更浪漫，「還有一個我以前沒有做過的事，就是幫她吹頭髮，剛開始有點抗拒，後來吹上癮了，越吹越爽。」

▲微風策略長廖曉喬為開幕站台。（圖／記者張一中攝）

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