fb ig video ETtoday search mobile

微風南山開幕好閃！楊謹華愛看老公笑臉　陶喆幫老婆吹頭「越吹越爽」

> >

▲▼孫芸芸,陶喆,楊謹華出席 微風南山開幕。（圖／記者張一中攝）

▲楊謹華（左起）、孫芸芸、陶喆為微風南山開幕站台。（圖／記者張一中攝）

記者林明瑋 / 台北報導

微風南山開幕，集團董事長廖鎮漢和策略長廖曉喬、太太孫芸芸，以及婚後首次公開現身的楊謹華、2月就要當爸爸的陶喆一起剪綵，喜氣洋洋甚至變成曬恩愛大會，陶喆透露會幫懷孕的老婆身上抹油、吹頭髮，笑說：「這講起來有一點肉麻。」楊謹華則說：「每天都期待看到彼此的笑臉。」

▲▼孫芸芸,陶喆,楊謹華,廖鎮漢出席 微風南山開幕。（圖／記者張一中攝）

▲微風南山正式開幕。（圖／記者張一中攝）

婚後第一次公開亮相的楊謹華，喜氣藏不住，她表示婚前婚後最大的差別就是「沒差別」，更甜的是：「每天回家都期待看到彼此的笑臉。」她說：「當陳太太蠻開心的，平常婚戒都戴著，除非拍戲。」

回憶求婚，她說：「我沒有哭，他把盒子遞給我，我打開，他還跪在地上說，『那是我要幫妳戴嗎』？」孫芸芸當天也在場，她說：「她（楊謹華）真的不知道，是一個Surprise。」還爆料：「我們都叫她（楊謹華）阿花，她都會說她是陳太太」

▲楊謹華孫芸芸。（圖／記者林明瑋攝）

▲楊謹華婚後首度亮相。（圖／記者林明瑋攝）

陶喆的太太Penny預產期在2月底，大肚婆需要特別呵護，他說：「最貼心的事，講出來有一點肉麻，孕婦全身要搽油，很多的油喔，我就會幫她搽。」不只如此，另一樁更浪漫，「還有一個我以前沒有做過的事，就是幫她吹頭髮，剛開始有點抗拒，後來吹上癮了，越吹越爽。」

▲▼陶喆太太出席 微風南山開幕。（圖／記者張一中攝）

▲微風策略長廖曉喬為開幕站台。（圖／記者張一中攝）

【看更多】

微風南山開幕！洗頭機剩年初一有空　中午餐廳排長龍

微風南山早上才開幕　14：13美食街跳電眾人摸黑吃飯

關鍵字：

微風南山, 楊謹華, 陶喆
fashion.net

熱門文章

設計師忙什麼／Daniel Wong進大牌精品當「買咖啡助理」

金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！《水行俠》梅拉卻被噓爆

微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

台灣熱賣10萬支！YSL再推蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

12星座的喜歡能堅持多久？雙子10天就膩、最深情的果然是他

看電影流眼淚不是因為玻璃心　研究：愛哭鬼其實是天才

《秘密花園》重看N遍還是好看！網推今生必看10部經典韓劇

日本瘋傳「熱布丁吐司」食譜公開　甜甜熱熱冬天吃一口好幸福 你的他上榜了嗎？曖昧到一半喜歡玩消失的5大星座 《水行俠》傑森摩莫亞20歲嫩照曝光！深邃五官+大肌肉根本是性感天菜 永遠抓不到他的心！愛情中最不受控制的星座男TOP3 2019大熱的5款髮型！TWICE志效、雪莉都剪了，還不快預約設計師 「兩穿毛衣」能變斗篷！　修杰楷推坑型男必入手 36米巨大KAWS玩偶降臨五股　台北展限定「小籠包Tee」必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面