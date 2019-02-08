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GUCCI黑臉毛衣涉歧視網友罵爆　官方急下架道歉

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▲GUCCI下架一款涉歧視的毛衣商品。（圖／翻攝GUCCI官方推特、官方網站）

▲GUCCI下架一款涉歧視的Balaclava毛衣。（圖／翻攝GUCCI官方推特、官方網站，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

根據美國《CNN》的報導，今早義大利知名品牌GUCCI下架一款爭議性的「黑臉毛衣」，並緊急貼出了道歉聲明，該毛衣領口的設計可覆蓋著臉的下半部，而在上方則設計了一個切口露出嘴唇，切口旁則用紅色呈現出紅唇效果，對此有部分消費者感到被歧視，並在推特（twitter）上引發網友的強烈抨擊。

▲GUCCI下架一款涉歧視的毛衣商品。（圖／翻攝GUCCI官方推特、官方網站）

▲GUCCI快速的在官方推特貼出正式聲明，對外道歉。

GUCCI這一款名為Balaclava的高領毛衣上架後，網友Keisha Ka’oir便在推特上發言表示：「GUCCI今天發表了他們的毛衣，嘆，真的是GUCCI？真的？（Today Gucci released their Balaclava Knit Top. Sigh. Really Gucci? Really?）」顯示出不可置信的語氣，而下方也有留言聲援「沒人會買這麼可怕的產品，除非在北極，不然這種設計沒有意義」、「很可恥」、「它們瘋了」。

▲GUCCI下架一款涉歧視的毛衣商品。（圖／翻攝GUCCI官方推特、官方網站）

▲網友Keisha Ka'oir發文對此毛衣表示意見，也引發討論。（圖／翻攝Keisha Ka'oir推特）

會有這樣大的反應，可能是因為2月份正好是美國黑人歷史月，民眾對於種族議題的情緒相對高張，而GUCCI這項產品正好在此時發表，無疑是踩到了地雷。非裔美國作家邁克爾・邦納（Michael Bonner）在推特上也對此表示，對於GUCCI這樣一個國際品牌做出這樣的事情，即便快速的道歉並闡明「我不知道」，但對我來說這仍然無法接受。

針對路上形成的聲浪，GUCCI快速地進行了道歉，並在推特上貼出了正式的道歉聲明，表示該商品已經立即從實體店與線上商店中下架，公司持續致力於多樣性，會從此事件中學習讓整個團隊更完善。

但網路上也有網友覺得大驚小怪，一位女性網友就留言表示「這件毛衣設計很醜，但它不算歧視，不然滑雪面具也只能用其他顏色是嗎？」

事實上國際精品引發爭議的例子眾多，去年最有名的例子便是Dolce & Gabbana的網路影片讓對岸民眾群情激憤，導致該名拍攝的中國模特兒幾乎葬送整個職業生涯。

▲Dolce & Gabbana（杜嘉班納）涉嫌辱華。（圖／翻攝自D&G官方instagram，下同）

▲Dolce & Gabbana去年也因一支影片被網友以涉嫌辱華狂批評。（圖／翻攝自D&G官方IG）

關鍵字：

GUCCI, 黑臉毛衣, 歧視, 種族歧視, 下架, 道歉, Balaclava, Dolce & Gabbana
fashion.net

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