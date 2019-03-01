2019年十二生肖事業運　屬牛得罪小人被陷害、屬猴有升職加薪機會

跳槽加薪、升職加薪是不少上班族的夢想！除了靠個人努力發奮上進外運氣也很重要。麥玲玲師傅分享2019年十二生肖的事業運，有不少生肖會得貴人相助，但也有些生肖容易在工作上有變數，想知道豬年妳會不會升職加薪快往下看！

生肖：豬（代表藝人：田馥甄）

屬豬者今年是本命年，事業運會有較多變數，如果想換工作最好要去定有新offer後再辭職；另外辦公室的人事鬥爭將會越來越嚴重，行事作風不宜太高調，處事要圓潤，還好有「歲駕」喜星拱照，你的工作表現會備受上司賞識，雖未必有升職機會，但仍對事業有正面影響。

生肖：鼠（代表藝人：楊丞琳）

屬鼠者今年人緣和貴人運最旺，可能得男貴人相助，如果直屬上司或老闆是男性，可獲晉升提拔的機會。如從事男性服務性行業如男士服裝、汽車、音響...等，業績也會有不錯的表現。不過要留心「晦氣」凶星入主，代表與人溝通不足容易有口舌糾紛，最好保持謙遜低調，不宜鋒芒太露。

生肖：牛（代表藝人：柯佳嬿）

屬牛者今年有機會發揮領導才能，對擔任紀律部隊、 大公司或管理層皆有利，更有機會獲提拔。不過要小心處理與女性同事及女上司的關係，謹記沉默是金，今年容易開罪別人而遭到針對或陷害，請小心！

生肖：虎（代表藝人：林志玲）

屬虎者在豬年可獲女上司提拔，有機會加人工，事業運不錯。不過打工的人可能會因位公司架構改變而萌生跳槽的想法，但豬年不是適合跳槽的一年，即使有新工作機會也要三思。建議屬虎者以守為攻，方為今年事業運的良策。

生肖：兔（代表藝人：李冰冰）

屬兔者今年在職場上有望大展拳腳，可發揮領導才能，亦有利學習運及考試運，建議爭取進修或升級考試。無論你有意留守原公司或換工作，都會有不錯的發展，最佳轉工時機為農曆三月、四月、八月及九月。

生肖：龍（代表藝人：林心如）

屬龍者假如在狗年(2018年）已經換工作的人，今年有希望能、漸漸融入工作環境，人際關係也較暢順。不過今年並非跳槽的好時機，如堅持要換工作，可以請舊老闆或舊同事幫你介紹，物色新工作。整體而言，豬年宜進修為將來作好準備。

生肖：蛇（代表藝人：angelababy）

蛇者注意！豬年不宜衝動閃辭工作，否則容易長期待業，如果有離職之心最好等待下半年才執行，否則很容易一轉再轉。因為豬年欠缺貴人相助，工作上要多付出努力，凡事親力親為，並有心理準備會「多勞少得」！

生肖：馬（代表藝人：徐熙娣）

屬馬者在豬年會獲貴人相助，有希望發揮領導才能，上司和前輩都會對你照顧有加。但要小心因為升遷而招同事妒忌，謹記「少說話、多做事」。如果想換工作下半年將是最佳的跳槽時機。

生肖：羊（代表藝人：鄧紫棋）

從事廣告、設計、編劇等創作性工作的屬羊者，新一年靈感將源源不絕；但從事銷售、或工作上需經常與人接觸者，可能會感到力不從心，要加倍努力及小心言行。假如上司或客戶群是女性為主，也有機會得失對方，切記要小心處理。

生肖：猴（代表藝人：蔡依林）

豬年是屬猴者大展拳腳的年份，可獲上司器重，兼獲得不錯的晉升機會。但今年始終是「害太歲」年份，雖能得上司賞識，但與同事及下屬關係較為薄弱，容易有明爭暗鬥及是非之爭，要多花時間溝通。

生肖：雞（代表藝人：范冰冰）

屬雞者新一年在專注度、觀察力、分析力都優勝過人，對在職進修、考核方面都極為有利，從事文職、管理層或創作行業，都會得到賞識及相助，更有望升職！今年「文昌」吉星駕臨，你可以多作進修，或學習多一門手藝，增值自己。

生肖：狗（代表藝人：陳意涵）

屬狗者經歷完去年犯太歲的年份，今年會有所進步，工作上較得心應手，能有愉悅的心情並能大展身手。然而今年屬狗者屬於站穩陣腳的一年，工作上較少重大改變的機會，如有意換工作就要主動爭取，建議可聯絡舊上司、舊朋友幫忙，機會較大。

文／柯夢波丹 圖／微博、粉絲專頁

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