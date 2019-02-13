ASOS薄紗透視褲要價1800元　轉身大露美臀，最小號已售完

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身為台灣的居民們肯定對各種雨具不陌生，雨衣、雨褲都是生活必需品，但你有想過當透明雨衣變成時尚單品會是什麼樣子嗎？國外網站ASOS近期上架了一項透視長褲，麻豆只穿了一件Body suit在裡面，便套上這透明雨褲，看起來很性感一樣，薄薄一件要價NT＄1,837，網友們可不買單，引來的只有滿滿的困惑與嘲諷。

▲Flounce London sheer organza combat trousers in white。（圖／翻攝自ASOS）

一般來說，將透視元素應用在服裝上也不會100％全透明，但是這件女裝長褲卻是完全透明，而且材質並不是防水的那種矽膠或PV材質，而是「organza」薄紗，也不能拿來當作雨褲使用，如此前衛的商品讓網友們都困惑了。

▲網友在推特留言：我愛ASOS但是究竟為什麼要穿這個？（圖／翻攝自twitter@jessburgess75）

ASOS是許多人最愛逛的歐美網拍網站，全球運送相當方便，但有時候也不乏出現一些詭異的商品，引來網友們的討論，還有另一名網友在twitter上回覆：「Might aswell wear cling film.（還不如穿保鮮膜）」，留言還一致認同。但即便是飽受質疑的商品還是有人喜歡，已經有尺寸Sold out了！

▲ZARA曾經出過許多款透明防水衣。（圖／翻攝自ZARA，以下同）

其實透明的衣服、褲裝很常在伸展台時裝秀上出現，不過對於日常的穿著來說就顯得有點奇裝異服，倒是ZARA就從防水雨衣上下手，感覺上合理了一些，之前推出的全透明滾黑邊款式雨衣，還一度火紅，淘寶上到處都能見到相似款。

下面這兩款近期推出的微霧面半透明雨衣，造型上就蠻加分的，女款採用大衣式剪裁俐落，男款則是抽繩連帽外套，雨天時拿出來穿，比別人更多一分時尚感。

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