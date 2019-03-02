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哈利波特影城新展區「古靈閣巫師銀行」4月開幕　想進入參觀先預約！

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▲哈利波特。（圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠@wbtourlondon、@HarryPotterFilm）

▲哈利波特影城再展新區！一起到「古靈閣」奪赫夫帕夫小金杯。（圖／翻攝自twitter＠wbtourlondon）

編輯／Ping　圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠wbtourlondon

雖然《哈利波特》系列早在幾年前就完結，但魔法世界的魅力還是讓麻瓜們深深著迷，不管是主題樂園還是周邊商品，皆會受到大批粉絲的追捧。有著哈利波特博物館之稱的「倫敦華納兄弟哈利波特影城」（Warner Bros. Studio Tour London）宣布，「古靈閣」展區將於４月份正式開啟，身為哈迷怎麼可以錯過。

▲哈利波特。（圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠@wbtourlondon、@HarryPotterFilm）

▲「倫敦華納兄弟哈利波特影城」將會拓展最新的「進入古靈閣」展區。（圖／翻攝自wbstudiotour.co）

由妖精們掌管的巫師銀行「古靈閣」，是僅次於霍格華茲最安全的地方，所以想要進去偷東西可就要小心了，不僅有多重的保護機關，地底下可是還有一隻兇猛的巨龍呢（誤）！大家還是守規矩的參觀吧。

另外，「倫敦華納兄弟哈利波特影城」還有多個展區，皆以1:1還原場景，其中還有《哈利波特》裡面的相關道具。

▲哈利波特。（圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠@wbtourlondon、@HarryPotterFilm）

▲哈利波特。（圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠@wbtourlondon、@HarryPotterFilm）

▲哈利波特。（圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠@wbtourlondon、@HarryPotterFilm）

▲哈利波特。（圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠@wbtourlondon、@HarryPotterFilm）

▲哈利波特。（圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠@wbtourlondon、@HarryPotterFilm）

▲以1:1還原《哈利波特》電影裡的場景。（圖／翻攝自twitter＠wbtourlondon）

這次新增的展區裡，不僅有「古靈閣」的妖精們、貝拉保險庫中的赫夫帕夫小金杯，還有超過210000枚金加隆等，如此高還原度，麻瓜們一定要去看看那神奇又充滿魔力的世界。

「進入古靈閣」將會於2019年04月06日正式開幕，想要參觀的麻瓜們可要準備好，穿上巫師袍、手持魔杖，並且提前在官網上預約、預約、預約（很重要所以說三次）！因為門票是採預約制，忘記可能就會白跑一趟喔～

▲哈利波特。（圖／翻攝自wbstudiotour.co、twitter＠@wbtourlondon、@HarryPotterFilm）

▲大家去的時後記得要先上網預約喔！。（圖／翻攝自twitter＠wbtourlondon）

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關鍵字：

哈利波特, 英國, 倫敦, 展區, 展覽, 古靈閣, 電影, 影城, 樂園, 魔法
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