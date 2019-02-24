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白T怎麼選才有型？盤點5家質料舒適、版型硬挺的品牌

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編輯／Duke　圖／翻攝自UNIQLO官網、United Athle官網、Bread & Boxers官網、Carhartt WIP官網、Champion官網

今年的冬天即將結束，春夏接著到來，台灣的夏天非常的熱，大家總是穿著T-Shirt配一件短褲就出門，今天就要來推薦大家5大版型好看好搭的T-Shirt！

1.United Athle

▲百搭素Tee。（圖／翻攝自UNIQLO官網、United Athle官網、Bread & Boxers官網、Carhartt WIP官網、Champion官網）

來自日本的品牌United Athle受到許多人的推崇，每一件T-Shirt質料都優秀，他們不盲目追求潮流，且專心研製棉料材質，至今推出千種不同的款式，今天推薦的這款質料較厚，而且價格便宜近人，售價為台幣580元。

2.UNIQLO

▲百搭素Tee。（圖／翻攝自UNIQLO官網、United Athle官網、Bread & Boxers官網、Carhartt WIP官網、Champion官網）

國民品牌UNIQLO便宜好搭、質料又好的形象，已經植入人們心中了，想必各位也買過不少件吧，而UNIQLO推出的U系列，更上升一個層次，使用落肩的版型，穿搭起來輕鬆簡約，是一件不可或缺的T-Shirt，售價為台幣590元。

3.Bread & Boxers

▲百搭素Tee。（圖／翻攝自UNIQLO官網、United Athle官網、Bread & Boxers官網、Carhartt WIP官網、Champion官網）

這個來自瑞典的品牌，受到世界最會穿搭的男人之一，Eugene Tong的喜愛，他的作工完美，採用100%的有機棉，質料柔軟且舒適，許多人穿一次就愛上，但價格較一般的T-Shirt貴，有預算的朋友可以考慮購入，售價為歐元29.95元（約台幣1,062元）。

4.Carhartt WIP

▲百搭素Tee。（圖／翻攝自UNIQLO官網、United Athle官網、Bread & Boxers官網、Carhartt WIP官網、Champion官網）

來自美國的品牌，到了歐洲被改造了一番，推出新的支線WIP（Work in Progress），讓人們顛覆工裝的形象，而今天所推薦的，正是Carhartt WIP所推出的T-Shirt，材質柔軟、厚度適中，並且Logo也成了不可或缺的設計，但價格偏貴，喜歡的朋友可以入手看看，售價為英鎊35元（約台幣1,400元）

5.Champion

▲百搭素Tee。（圖／翻攝自UNIQLO官網、United Athle官網、Bread & Boxers官網、Carhartt WIP官網、Champion官網）

今年剛踏入百年品牌的Champion，直至現在，還是深受眾人喜愛，也有分成許多支線，最近他們也在西門町開設了旗艦店，眾多支線一應俱全，質料採用重磅的棉質，穿起來硬挺有型，是你穿搭的好夥伴，售價為台幣1,780元。

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