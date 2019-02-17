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凱特愛牌Neom推大理石蠟燭　絕美香氛讓嗅覺、視覺超滿足

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編輯／Ping　圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com

永遠不退流的大理石紋總能讓物品看起來更有質感，像是這兩款外型以大理石紋設計的日常用品，一款是凱特王妃愛用的香氛，另一款則是出自我們台灣的小物，只要在家裡擺上，絕對能讓生活品味提升。

＃Neom大理石香氛蠟燭

來自英國的NEOM，推出大理石香氛蠟燭，共分成三款香氣，分別為REAL LUXURY、COMPLETE BLISS，以及HAPPINESS，每款都添加超過10種以上的精油，其中REAL LUXURY更是使用了21種。

而燭杯則是以純手工窯燒製成，經過12個階段，製作時間超過100小時，光是包裝就下足功夫，難怪即使一顆蠟燭要價180歐元（約台幣NT$6300），還是有不少人願意掏出荷包。

大理石。（圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com）

REAL LUXURY－茉莉香、法國薰衣草及花梨木。

▲大理石。（圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com）

COMPLETE BLISS－摩洛哥粉紅玫瑰、萊姆及黑胡椒。

▲大理石。（圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com）

HAPPINESS－橙花、含羞草及檸檬。

▲大理石。（圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com）

以香氛蠟燭起家的NEOM，堅持使用100%天然有機植物蠟和80多種天然有機精油調配而成，其中不含任何香料防腐劑，除此之外，融化的蠟油更可以當作身體油使用，不難理解為何這牌是凱特王妃的心頭好。

▲大理石。（圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com）

＃大理石積木系列 文具組

來自台灣的設計，同時也獲得2018年金點設計獎。結合再生大理石，將大理石原石的邊角材料磨成石粉，調和樹脂與顏料，灌注到模具中而成，使每一款的石紋都獨一無二。

▲大理石。（圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com）

▲大理石。（圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com）

兼具環保與實用性的文具組，不僅可以單一使用，還能透過推疊，組合成一座大理石城堡，充滿趣味與質感。

▲大理石。（圖／翻攝自neomorganics.com、pinkoi.com）

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關鍵字：

大理石, 材料, 包裝, 日常用品, 生活用品, 文具, 香氛, 大理石紋, 香氛, 蠟燭, Neom, 英國品牌, 台灣品牌, 凱特王妃, 皇室
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