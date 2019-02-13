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情人節約會耍心機　6種「微性感穿搭」讓他情不自禁愛上妳

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情人節，或多或少是男女之間耍耍小心機的「戰場」！準備一件讓男朋友或「曖昧中」的對象招架不住、想要直接帶回家撲倒妳的約會戰服，是情人節最重要的一件事！適合情人節的約會穿搭技巧在於要適當地運用小心機，耍性感同時又要大方得體，讓今年的愛情運大旺收場！

情人節心機穿搭1：露出肌膚的鏤空剪裁

比起太過露骨、暴露容易顯俗的低胸上衣，現在更流行剪裁獨特的鏤空上衣，若隱若現地耍性感才是聰明的做法。

▲情人節穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）▲情人節穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

露肩款式是最多女生喜愛，同時修飾身材效果最好的。記得要強調腰線，增加女人味。

了解自己的身材優點，選擇最適合「露出來」的部位，讓男生心癢癢。

情人節心機穿搭2：膝上襪／膝上靴

常聽男人說的「絕對領域」，說的就是短裙以下、膝蓋以上所露出來的部分，是他們心目中很性感的存在。要穿得有時尚感又要看起來性感，最好的方法就是穿上過膝長靴搭配短褲或短裙。

神級網紅 Chiara Ferragni 以露肩的印花洋裝搭配過膝長靴，整個女人味爆棚！

▲情人節穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）▲情人節穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

嬌小身型的女生很適合用過膝長靴搭配短裙穿出性感氣場，很值得學習！

情人節心機穿搭3：蕾絲

如果妳問 10 個男人，9.5 個會告訴妳蕾絲就是他們心中最性感的造型代表！貼身的蕾絲連身裙散發致命的性感，讓妳在情人節當天豔壓全場！

▲情人節穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）▲情人節穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

建議情人節當日最好避開白色蕾絲洋裝，因為有太純潔的新娘感，而且用餐的時候還要小心翼翼避免弄髒，太麻煩了！如果妳想穿淺色一點的蕾絲，裸色、紅色或粉色系都是不錯的選擇。

情人節心機穿搭4：短版上衣

擁有傲人纖腰，情人節當日當然要秀出來，露腰短上衣更能突顯妳的身材優勢，搭配高腰長褲又能調整比例，讓雙腿看起來更修長。

情人節心機穿搭5：鉛筆裙

貼身的鉛筆裙能幫助妳塑造出婀娜多姿的女人味姿態，最好搭配一雙高跟鞋讓比例變得更好，是令人性感度飆升的神級單品。

▲情人節穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

選顏色鮮豔，或者閃亮、設計特殊的鉛筆裙更有約會氣氛，沈悶的黑色款只會讓人聯想到 OL 造型。

情人節心機穿搭6：露背裝

毫無疑問，露背裝是性感單品的代表之一，大挖背的款式能適當耍性感但又不會太過露骨。

▲情人節穿搭 。（圖／柯夢波丹提供）

妳也可以嘗試用內衣搭配露背上衣，看起來性感又有型，讓他忍不住想吃掉妳！

文／柯夢波丹　圖／GETTY I、Instagram

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 情人節, 約會, 性感, 穿搭
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