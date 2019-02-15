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亮・珠寶／香水、髮雕離遠一點！珍珠保養4密技大公開

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記者陳雅韻／台北報導

日前一名大陸女子以珍珠項鍊磨損為由，到高雄左營區漢神巨蛋的百貨專櫃要求退貨，其實了解這種有機寶石，需在佩戴與收納時避免碰到酸、鹼、光、熱、水、硬物的保養原則，「珍珠之王」MIKIMOTO提供四招呵護珍珠，就能輕鬆保持珍珠的迷人光彩。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／品牌提供）

▲佩戴與收納珍珠時應避免碰到酸、鹼、光、熱、水、硬物。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

第一招

注意佩戴珍珠的時機，因為珍珠是有機寶石，最怕沾染酸或鹼使其變質，因此建議女性做完頭髮、噴完香水與化妝後再戴珍珠首飾，避免讓珍珠接觸到化妝品、香水或髮雕等化學物質而破壞其完美質地。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／品牌提供）

▲化妝後再戴珍珠項鍊能避免珍珠接觸到化學物質。

第二招

佩戴後多少都有含酸性成分的汗水殘留在珍珠上，需用軟布輕柔地擦拭珍珠，一般珍珠品牌附有保養用的擦拭布，能有效地為珍珠清潔，亦可用柔軟的面紙擦拭，每次佩戴後需確實做完清潔動作再收納。

第三招

珍珠與其他寶石相較更富彈性，雖不易破碎但卻容易磨損，因此必須單獨收納，讓珍珠不會與其他珠寶碰撞摩擦而留下令人心疼的擦痕，即便是成對的珍珠耳環，也建議將兩顆珍珠分開收納。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／品牌提供）

▲成對的珍珠耳環應單獨收納避免摩擦。

第四招

珍珠串鍊的擁護者還要記下第四招，必須注意串線的狀態，避免讓線體產生鬆動現象，MIKIMOTO建議一至兩年定期回專賣店更換串珠的絲線，也進行專業清洗保養，讓優雅串鍊永保如新。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／品牌提供）

▲珍珠串鍊應定期回到專賣店更換絲線。

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關鍵字：

珍珠, MIKIMOTO
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