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舒淇當愛情導師秀秀單身的你　「一個人快樂，好過兩個人在一起不開心」

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▲▼ 舒淇 。（圖／翻攝舒淇臉書）

▲舒淇（左）與馮德倫相識20年，於2016年宣布結婚轟動華人演藝圈。（圖／翻攝舒淇臉書，以下同）

編輯／Iliad

情人節過得如何？期待白色情人節嗎？若是心裡小小失落，來看看女神舒淇的愛情三階段金句暖心吧！她與黎明談過6年轟轟烈烈的戀愛，最後與相識20年、相戀4年的馮德倫結婚，她從感情生活中體悟的愛情觀，說穿了，就是正向思考，帶領自己走向幸福的彼岸。

1. 單身又何妨
40歲與馮德倫結婚前，即便是感情空窗，舒淇也從不認為自己是剩女，她懂得享美食、與姊妹淘出遊，只要自己過得精采快樂，單身又何妨，她曾表示：「一個人的快樂，好過兩個人在一起的不開心，在沒遇到對的人之前，單身是很不錯的生活。」

▲▼ 舒淇 。（圖／翻攝舒淇臉書）

▲舒淇（左）與好姊妹林心如約會超開心。

2. 愛情萌芽時
舒淇將愛情視為種子，希望對的人灌溉出未來與希望，她妙喻：「愛情是從第一次見面開始，那一眼就在心上種下了一顆種子，種上了對未來的希望，也對人生有了新渴望，希望等著眼裏的他來灌溉，望著能跟對眼的人，相守在一起。」她與馮德倫的愛情開花結果，正是最好的印證。

▲▼ 舒淇 。（圖／翻攝舒淇臉書）

▲舒淇（右）與馮德倫放閃。

3. 走出失戀圈
曾與黎明刻骨銘心談了6年情，舒淇領悟許多，她曾寫下：「謝謝對你不好的人，讓你更容易懂得珍惜對你好的人。」她鼓勵失戀的人別流淚，因為上天多給了一次尋找真愛的機會。從她的正面愛情觀顯現金馬影后不僅是戲精，根本是廣大網友的心靈導師。

▲▼ 舒淇 。（圖／翻攝舒淇臉書）

▲舒淇認為失戀是上天多給了一次尋找真愛的機會。

關鍵字：

舒淇
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