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單身也能閃一波！6招「偽情侶照」拍法　讓朋友只能羨慕你

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編輯／Ping　圖／「Patya 打鐵仔」Facebook 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

受夠了IG一推情侶閃照嗎？沒關係！你自己也可以來閃一波～提供６種「偽情侶照」拍法，讓朋友們以為你脫魯啦～（怎麼有種淡淡的哀傷）

＃我女友好貼心喔

讓全世界知道你有一位貼心的（假）女友，只需要找一個比你身高矮的架子，放上一頂假髮，在使用腳架近距離拍攝～完成！閃死你朋友。

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

＃慶祝紀念日啦～

羨慕別的情侶在餐廳慶祝嗎？沒關係，你也可以！只需要腳趾頭夠有力，就能拍出一張偽慶祝文啦。

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

＃我的肩膀給你靠

一樣使用一個比自己身高矮的架子，接著單手環抱假髮，再按下快門，登愣～如果想要逼真一點，可以幫假人頭綁髮帶或是加上圍巾，絕對可以騙過你的朋友們。

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

＃墊起腳尖　啾～

太閃了啦（墨鏡），這張需要的傢伙比較少一點，只是腰一定要夠有力、夠軟Ｑ。首先，先跟媽媽（姊姊）借裙子與一雙鞋子，接著預備備～肢體前彎。

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

＃親愛的加油！

加油打氣文雖然比前幾個低調許多，但是難度比較高，手腳的協調度要更好，同時腰部的支撐力也要足夠，看看第二張照片你就懂了～

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

＃起床陪陪我

天啊！這張必殺絕技，放閃指數100％～讓人有無限想像空間的起床照，想要讓朋友們暴動，這張照片絕對可以，不過是需要付一點代價的，就是你的腳趾可能會抽筋...

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

▲偽情侶照。（圖／授權提供）

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關鍵字：

情侶, 拍照, 攝影, 偽裝, 假裝, 角度, 單身, 脫魯
fashion.net

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