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「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

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▲女孩,女人,單身,兩性,感情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲學會堅強，討好每一個人不是人生快樂方程式。（圖／PAKUTASO、pixabay，以下同）

編輯／借借

人生路途上會遇到多少種人，應該多到無法想像，若想讓每個人都喜歡你、不樹敵，簡直是天方夜譚，即便是一個素昧平生的路人走過，我們都有「看他順不順眼」的問題，沒人能擺平這種無意義的偏見。

前英國首相邱吉爾曾表示，「你有敵人嗎？那很好，代表你曾為了生命中的某些東西而堅持著。」

人會有自己的信念，這是個人所相信的事物，而這些想法塑造出每一個人的樣貌跟特色，只為了「討好別人，讓對方不要討厭你」的理由而放棄，實在不是划算的交易，沒人喜歡樹敵，但對壞人好，事實上就是對自己壞。

▲女性,單身,兩性,示意圖。（圖／pixabay）

▲認清自己相信什麼，那是形塑你的重要關鍵。

以服務業來說，顧客至上雖是標語，店家若對奧客照單全收，只怕陷入毫無原則的困境，反而吸引更多軟土深掘的客人進場，最後花上更多成本，負評卻拿到手軟；在職場上，對於上司排山倒海的要求，只會默默接受，到時候一大半沒做好，只會是你的問題。

▲女孩,女人,單身,兩性,感情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲清楚自己的止損點跟底線，不要隨他人起舞。

生活裡，沒必要討好每一個人，他們不像家人跟朋友，會在你受傷時伸出援手，也別指望他們在你需要時，會在站你這邊，何必花心思配合他們，只為讓他們不討厭你。事實上，即便成為敵人或對手，也別傷心難過，有敵人才代表他把你當個「咖」。

所以當聽到有人討厭你，先別悲傷，換個想法你會更堅強。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
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