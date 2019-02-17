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戴《小飛象》去看電影！鎖骨鍊、立體墜飾太欠買　連牠愛吃的花生都掛上

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▲小飛象。（圖／翻攝自couturekingdom）

▲鎖骨鍊、吊飾手鍊...英國品牌推《小飛象》飾品　讓你帶去看電影。（圖／翻攝自couturekingdom）

編輯／Ping　圖／翻攝自store.disney.co.jp

隨著迪士尼不斷的將動畫翻拍成真人版，《小飛象》成為下一部電影，將在 2019 年 3 月 29日上映。但在上映前，各品牌當然不會放過出周邊商品的機會。英國品牌「COUTURE KINGDOM」推出一系列超精美的小飛象飾品，不僅能回味小時候看卡通時的感動，還要讓大家美美的去看電影。

＃《小飛象》項鍊

這款鏤空吊飾項鍊是系列中比較低調的款式，以線條勾勒出小飛象的輪廓，配戴後更顯優雅氣質。而且在扣上項鍊的地方還有加上魔法羽毛吊飾，是不是很欠買～

▲小飛象。（圖／翻攝自couturekingdom）

▲《小飛象》簍空吊飾項鍊 英國售價為 £32.00（約為NT$1,263）。（圖／翻攝自couturekingdom）

如果喜歡比較童心一點的款式，那就不能錯過這款。不僅有立體的小飛象吊飾還有馬戲團球，完全就是為了電影做準備啊！如果帶著這款進電影院，絕對會成為全場焦點。

▲小飛象。（圖／翻攝自couturekingdom）

▲《小飛象》立體吊飾項鍊 英國售價為 £60.00（約為NT$2,368）。（圖／翻攝自couturekingdom）

＃《小飛象》耳飾

以下還有三款造型的耳環，像是超萌的小飛象以及馬戲團球，還可以與前面的項鍊配成一對，戴出門、拍照絕對會羨慕死朋友。

▲小飛象。（圖／翻攝自couturekingdom）

▲小飛象。（圖／翻攝自couturekingdom）

▲小飛象。（圖／翻攝自couturekingdom）

▲《小飛象》耳飾 英國售價分別為（第一、二款） £25.00（第三款）£49.00（約為NT$990、NT$1,935）。（圖／翻攝自couturekingdom）

＃《小飛象》手鍊

最後還有這款美翻的手鍊，鍊子上的吊飾分別為魔法羽毛、星星、馬戲團球以及小飛象與牠最愛吃的花生，一次就把電影元素搬到手上，這條不收怎麼行～

▲小飛象。（圖／翻攝自couturekingdom）

▲《小飛象》吊飾手鍊 英國售價為£49.00（約為NT$1,935）。（圖／翻攝自couturekingdom）

這系列夢幻逸品全部都有白金、玫瑰金與金色可以挑選。可惜這系列台灣目前沒有販售，不過現在代購超方便，身為小飛象迷怎麼可以不衝動一波啦！

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關鍵字：

迪士尼, 英國, 小飛象, 電影, 飾品
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