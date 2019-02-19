fb ig video ETtoday search mobile

迪士尼「花之春天」系列太仙　漸層玫瑰刷具美到讓人失心瘋

> >

▲迪士尼公主。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲迪士尼推出「花之春天」系列，花朵與粉嫩色系的組合美到不像話。（圖／翻攝自迪士尼商店）

編輯／Ping　圖／翻攝自迪士尼商店，以下同

日本迪士尼公主系列商品都有一個共通性，那就是超。夢。幻～每次只要一推出新品，都會讓人忍不住把錢包掏空，像是這次「小美人魚」、「樂佩」的刷具組以及護膚品，都美到不像話！花朵與粉嫩色系的組合，絕對會讓大家的少女心再度噴發。

＃「小美人魚」、「樂佩」玫瑰刷具組

超美的「小美人魚」、「樂佩」玫瑰刷具組，除了刷毛與刷桿是漸層外，在造型上，還將連接刷毛的地方打造成一朵花，而刷桿也仿造花的彎曲枝條與刺，一整個超精緻～相信用這組超夢幻的刷具上妝，妝容一定會更美。

▲迪士尼公主。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲「小美人魚」玫瑰刷具組，日本售價（含稅）為 1,944円（約NT$542）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

另外，在剛剛提到連接刷毛的花朵造型上，還有「小美人魚」與「樂佩」的剪影，一組刷具那麼多驚喜，怎麼可以不買一組呢！就算不化妝也很值得收藏啦～

▲迪士尼公主。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲「樂佩」玫瑰刷具組，日本售價（含稅）為 1,944円（約NT$542）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃「小美人魚」、「樂佩」護膚組

冬天最害怕的就是皮膚乾冷，如果天氣一冷，嘴唇與指甲邊緣就會開始裂的話，那麼這系列就一定不能缺少～

「小美人魚」、「樂佩」護唇油，光是外表就超吸引人，除了瓶身上的剪影外，重點是，裡面還有滿滿一瓶粉色與白色的乾燥花，完全就是護唇界最仙代表啊～而且擦上後還會飄出淡淡花香喔，一定會超療癒。

▲迪士尼公主。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲迪士尼公主。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲護唇油，日本售價（含稅）為 1,296円（約NT$361）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

相信大家一定不會注意到腳的指緣吧～這款「小美人魚」、「樂佩」腳指緣油，同樣也有超美的剪影圖案在瓶身，以及美美的乾燥花，塗在腳上邊按摩，不只滋潤，淡淡花香還會讓整個人更放鬆喔～

▲迪士尼公主。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲迪士尼公主。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲指緣油，日本售價（含稅）為1,728円（約NT$482）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

迪士尼, 花朵, 玫瑰, 刷具, 化妝, 彩妝, 美妝, 公主, 小美人魚, 樂佩, 長髮公主, 護唇油, 指緣油, 護膚
fashion.net

熱門文章

LIFE・經典／天后蔡依林年夜飯也用這款　皇家哥本哈根百年唐草

迪奧超完美快閃店開跑！曾之喬曝妝前打底小心機

穿・著物／KENZO召喚「鳳凰」玩時尚　中西合璧耍潮

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

MCM空中探險遇見浪漫彩虹　彩色鑽石紋配鉚釘太生火

凱特愛牌Neom推大理石蠟燭　絕美香氛讓嗅覺、視覺超滿足

親自設計的Reebok終於問世　超模吉吉狂發文喊：夢想成真！

倫敦／黃薇大玩不對稱、幾何拼接　完美詮釋「夢遊少年」

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

ET Fashion

推薦閱讀

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！

「穩定交往中」更要注意　這7件小事會讓另一半感到心碎

全身穿潮牌就是帥？盤點5種NG穿搭千萬不要踩

交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情 天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！ 絕美水晶球是棺木！將「骨灰」化作銀河永遠留在親人身邊 郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他 倫敦／超模吉吉哈蒂德「處女秀」助攻　Burberry經典、潮味分頭走 Kitty迷荷包要破了！　戴粉色聯名腕錶、蝴蝶結背包秒減齡5歲 只要特價，網友就全部掃回家的面膜　生物纖維才99元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面