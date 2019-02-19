迪士尼「花之春天」系列太仙　漸層玫瑰刷具美到讓人失心瘋

▲迪士尼推出「花之春天」系列，花朵與粉嫩色系的組合美到不像話。（圖／翻攝自迪士尼商店）

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日本迪士尼公主系列商品都有一個共通性，那就是超。夢。幻～每次只要一推出新品，都會讓人忍不住把錢包掏空，像是這次「小美人魚」、「樂佩」的刷具組以及護膚品，都美到不像話！花朵與粉嫩色系的組合，絕對會讓大家的少女心再度噴發。

＃「小美人魚」、「樂佩」玫瑰刷具組

超美的「小美人魚」、「樂佩」玫瑰刷具組，除了刷毛與刷桿是漸層外，在造型上，還將連接刷毛的地方打造成一朵花，而刷桿也仿造花的彎曲枝條與刺，一整個超精緻～相信用這組超夢幻的刷具上妝，妝容一定會更美。

▲「小美人魚」玫瑰刷具組，日本售價（含稅）為 1,944円（約NT$542）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

另外，在剛剛提到連接刷毛的花朵造型上，還有「小美人魚」與「樂佩」的剪影，一組刷具那麼多驚喜，怎麼可以不買一組呢！就算不化妝也很值得收藏啦～

▲「樂佩」玫瑰刷具組，日本售價（含稅）為 1,944円（約NT$542）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃「小美人魚」、「樂佩」護膚組

冬天最害怕的就是皮膚乾冷，如果天氣一冷，嘴唇與指甲邊緣就會開始裂的話，那麼這系列就一定不能缺少～

「小美人魚」、「樂佩」護唇油，光是外表就超吸引人，除了瓶身上的剪影外，重點是，裡面還有滿滿一瓶粉色與白色的乾燥花，完全就是護唇界最仙代表啊～而且擦上後還會飄出淡淡花香喔，一定會超療癒。

▲護唇油，日本售價（含稅）為 1,296円（約NT$361）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

相信大家一定不會注意到腳的指緣吧～這款「小美人魚」、「樂佩」腳指緣油，同樣也有超美的剪影圖案在瓶身，以及美美的乾燥花，塗在腳上邊按摩，不只滋潤，淡淡花香還會讓整個人更放鬆喔～

▲指緣油，日本售價（含稅）為1,728円（約NT$482）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

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