Ean部落閣／田馥甄去過！三芝別墅包棟好住又好拍

文、圖／Ean

包棟是會上癮的。

繼一個多月前家族旅遊包下整棟日月潭民宿後，深覺「包棟旅遊」是很不錯的度假方式，於是今年除夕，我再找到一間擁有廚房的三芝別墅來圍爐。一年一度的難得團圓不能隨便，位於三芝芝柏社區裡的三層樓別墅「三芝洋房」可有來頭，2018 年田馥甄跟樂手們選擇在這間屋子錄製單曲，並拍攝《自己的房間 Stay》MV，就這樣，每位樂手與歌手分別待在客廳、臥室、廚房、浴室等不同角落演奏與演唱，於是三層樓幾乎每個空間都出現在 MV 中，而呈現的，其實跟我們入住時有點像，感覺很親近的同時，又能保有隱私與適當距離，蠻好的！

▲除夕圍爐跟家人們在三芝洋房圍爐，大家都住得很開心

▲豐盛滿桌的菜，很是幸福

▲主臥室的陽光角落

▲主臥室，右邊是很大的浴室

走入三芝洋房，會發現實景跟 MV 畫面一樣夢幻。別墅共有三間房、還擁有一大客廳、餐廳與廚房，重點是還有個我覺得可同時泡五個人、彷彿被哆拉A夢的放大燈照到的超大浴缸，這次的全家團體照地點就選在這合影了，超特別。

▲主臥室的超大浴室

▲這浴缸大的讓我懷疑若需加床服務，會是直接加在這

帶點美式風格的別墅，因地勢關係，入口層直接位於最高的三樓，位於下一層的二樓廚房很大，電式爐等廚具與餐具一應俱全，有在家烹煮的溫馨感。因別墅原是主人自住，裡頭設備都用得很好，膠囊咖啡機或像是景觀客廳裡有能讓人耳朵聽出油的 Bose 音響，建議若是音響發燒友，不妨帶幾片喜愛的 CD 來享受一下。此外，主人還會預先準備隔日早餐包括牛/雞肉捲、吐司、黃金蛋、水果與牛奶，使用提供的烤麵包機與微波爐，簡單動動手，就能輕鬆享用很豐盛的早餐，相當貼心。大年初一這早，小侄子還額外加碼炒了培根蛋請大家吃，我喜歡這種很有居家感的旅宿早晨，愜意又溫馨。

▲美式風格的廚房

▲ 二嫂帶著兩個姪子張羅圍爐年菜

▲初一上午小姪子煎培根蛋幫大家加菜

▲民宿主人準備的豐盛早餐

至多可睡十人的三芝洋房，一天只接待一組客人，意思是即便只有一人來，都是包棟！房價部分是依人頭差別定價，以平日來說若兩人入住是 NT$ 5,800 元，這訂不到台北信義區五星級飯店的價格，可來這包下三層樓別墅！

▲同樣擁有陽台的雙人房一景

▲雙人房一景

▲提供兩張大床的四人房

不管是兩人甜蜜或三五好友齊聚，甚至像我們這次一樣，一大家子選擇在此團圓，不同組合會讓這棟屋子產生不一樣的化學作用，買些菜來這下廚，夜晚看個電影，泡個茶或來杯咖啡在露台聊天，會發現這樣的居家旅宿度假，幸福的感覺很深刻...。

▲L型景觀窗戶的客廳，這的 Bose 音響，會讓人耳朵聽出油

▲大門進來就有這樣的小吧台，可來杯咖啡或茶

▲咖啡膠囊機

/ 三芝洋房資訊 /

臉書 | 訂房網站

地址：新北市三芝區迎旭街13號

價格資訊：

包棟訂價 NT$ 16,800元

2人一房包棟 平日 5,800 元、假日 7,800 元

4人兩房包棟 平日 7,800 元、假日 9,800 元

6~8人三房包棟 平日 10,800 元、假日 13,800 元

/ 鄰近餐飲推薦 /

＊Dr.inker 有故事也居咖啡館

同樣位於芝柏社區裡，距離三芝洋房僅數步之遙，有間充滿書香的咖啡店。兩層樓的空間藏書無數，空間設計的很有特色，特別是有面高兩層樓的藏書櫃氣勢驚人，這裡，有資格入選全球最美 Top 25 的咖啡書店。過去曾擔任領隊的老闆與老闆娘，在店裡能發現他們過去走訪世界的足跡，許多角落都有故事。書中自有黃金屋，書本放下窗外還有遠近綠樹。台階、儲藏間、閣樓，全部變身為書蟲的小秘密基地，點杯飲料找個舒適的小角落，書本一開就是與自己對話的一方天地。或者，你也可以自己試試手沖，説不定咖啡師的養成之路，就從這裡開始。

▲兩層樓高的藏書櫃

▲四種口味的咖啡氣泡飲

▲ 在這看書很難不分心，因外頭景色太吸引人

▲舒適的空間，讓人待了就不想離開

[資訊] 臉書 | 新北市三芝區芝柏藝術村迎旭街33號35號

＊瑪莎拉印度餐廳

不光是招呼就連料理主廚都是印度人，特別是烤餅、是我目前吃過最喜歡的，有多種口味，我自己推大蒜與焦糖口味，配上印度咖哩一起吃，滿足！

▲大蒜烤餅，推薦

▲雞肉捲

▲炸蝦，提供芒果醬與薄荷醬，這道菜也獲得家人好評

[資訊] 臉書 | 新北市三芝區後厝里北勢子12-7號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！