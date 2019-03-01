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南韓網美「每餐8分飽」瘦出火辣S曲線！公開5個小習慣吸20萬人朝聖

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@gooniini

南韓女孩고니니在IG上擁有20萬粉絲，看似和一般網美沒有區別，不過其實她並非天生火辣，曾經胖到65公斤，經過運動和改變生活習慣，才擁有現在令人稱羨的S曲線，她也不吝嗇公開減肥歷程，對比照幾乎小了一個尺寸，一起來學習。

▲gooniini。（圖／翻攝自IG@gooniini）

▲gooniini。（圖／翻攝自IG@gooniini）

고니니現在的體態可以說是所有女生的夢想，有腰有胸的S曲線，瘦了10公斤之後，整個人完全小了一個Size，而她也公開自己的生活習慣，簡單的5招就能瘦出絕美體態。

1. 把握每一個能動的時間

有在追蹤고니니IG的粉絲就會發現，她經常在室內或是瑜伽墊上進行運動，不需要太大的場地，家中就能完成，고니니經常針對手臂、臀部等部位加強運動，哪怕一條小毛巾也能成為健身工具。

2.每一餐8分飽，晚上7點以後不再進食

고니니表示，日常生活可以不需要節食，不過禁止嘴饞去攝取過多的熱量，特別是「多吃一點沒關係」的想法，絕對不能有。

▲gooniini。（圖／翻攝自IG@gooniini）

3.能多走路就不要搭乘交通工具

如果不小心吃太多，고니니經常會進行長達20分鐘的步行，來消耗過多的熱量。

4.用茶和水取代含糖飲料

▲gooniini。（圖／翻攝自IG@gooniini）

5.常做伸展

고니니也時常喊話粉絲，就算短期體重沒有下降，也不要灰心，因為運動和生活習慣的調整，一定會對身體帶來好的變化，體態也會更加美麗，不要太在意數字的變化。

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關鍵字：

南韓, 減肥, 瘦身, 고니니, IG
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