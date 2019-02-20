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加速脂肪燃燒、減少失智　原來喝咖啡有這5個好處

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編輯／Duke　圖／翻攝自Pinterest@skinnyms、@younghipfit、@ruled、@dailycaring、@cathe、@shape、@forageddish

咖啡對大部分的人來說是精神糧食，每天一定要喝到一杯以上，許多研究也指出，適當的攝取咖啡因，對身體有很有幫助，下面幫大家整理了5個喝咖啡的好處。

▲喝咖啡的好處。（圖／翻攝自Pinterest@skinnyms、@younghipfit、@ruled、@dailycaring、@cathe、@shape、@forageddish）

1.燃燒脂肪

研究指出咖啡能提升3%到11%的新陳代謝率，並在運動的前一小時飲用，可以加速脂肪的燃燒，使瘦身達到更好的效果。

▲喝咖啡的好處。（圖／翻攝自Pinterest@skinnyms、@younghipfit、@ruled、@dailycaring、@cathe、@shape、@forageddish）

2.提升活動能力

咖啡能提高腎上腺素，使活動力有明顯的提升，可以在健身前適當飲用，增加活動力，在運動時，更如魚得水。

▲喝咖啡的好處。（圖／翻攝自Pinterest@skinnyms、@younghipfit、@ruled、@dailycaring、@cathe、@shape、@forageddish）

3.有護肝的效果

咖啡能防止肝硬化，肝癌等疾病，尤其肝臟是人體重要的器官，多多攝取咖啡，就能減少發病的機率哦。

4.減少失智症（阿茲海默症）

阿茲海默症是人們，進入老年後，容易得到的一種疾病，目前沒有根治的能力，所以只能預先防範這種病的發生，而多喝咖啡可以減少得到此病的機率。

▲喝咖啡的好處。（圖／翻攝自Pinterest@skinnyms、@younghipfit、@ruled、@dailycaring、@cathe、@shape、@forageddish）

5.降低心血管疾病的發生

心血管的問題，不容忽視，是僅次於癌症的疾病，因咖啡具有抗氧化物，有助於改善心臟細胞的功能，而且還可以防止血管的硬化哦。

▲喝咖啡的好處。（圖／翻攝自Pinterest@skinnyms、@younghipfit、@ruled、@dailycaring、@cathe、@shape、@forageddish）

最後提醒各位，雖然適當的攝取咖啡，對身體有很大的好處，但千萬不要攝取過量，這樣反而會對身體造成負擔哦。

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關鍵字：

咖啡, 瘦身, 心血管, 心臟病, 好處, 脂肪
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