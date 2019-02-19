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羅志祥退出STAGE好傷心　想買明星加持潮牌還有這幾家

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▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲羅志祥宣布退出Stage。（翻攝自羅志祥微博）

編輯／JJ

羅志祥（小豬）於昨日無預警宣布終止與Stage潮流品牌長達12年的合作，震驚了所有支持的粉絲，不可否認羅志祥對品牌的推廣功不可沒，如今有這樣的成績也是眾人一起努力的成果，這次的退出表面上看來是和平的協議，但又謠傳種種不合的跡象，網友們還是很心疼紛紛表示：「沒有小豬就不買了！」。

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲羅志祥在限時動態中宣布此消息。（圖／翻攝自IG@showlo）

在發布消息之前羅志祥曾經PO出過一句話：「做人不要得寸進尺。」不久後便發出了終止合作訊息，今早又PO出了大大的失眠二字，可能整晚沒睡，看來與一手打造的品牌結束關係對他的心情有很大的影響。還有網友逗趣安慰他：「沒關係，可以去女友的品牌。」小豬女友周揚青也有經營一家服飾品牌GRACE CHOW。

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲GRACE CHOW大部分販售流行女裝。（圖／翻攝自周揚青微博）

如果對Stage感到失望，喜歡買明星加持的潮牌的話，還有以下這些明星所創立的潮牌可以選擇喔！

＃陳冠希CLOT

有在關注潮流的不難知道CLOT經常與各大品牌合作，但你知道CLOT就是陳冠希在2003年時與高中好友潘世亨成立的嗎？最經典的就是荊棘圖騰，近年推出的產品也都不斷在創新，然而CLOT的商品在陳冠希的選貨店Juice才買的到，另外，每次市場上有什麼潮鞋要發售，到Juice找就對了。

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲CLOT推出過相當多夢幻逸品（圖／翻攝自IG@clot、juice）

＃周杰倫PHANTACi

那你們知道亞洲天王周杰倫也有自己的潮牌嗎？PHANTACi是由周杰倫與好友RIC一起創立的，商品雖然低調卻富有設計感，每件服裝都是細節滿滿，也經常與各大品牌、藝人合作，是一個很有「周董」特色的服裝品牌。

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲周杰倫品牌。（圖／Phantaci）

▲Phantaci的服裝都設計感十足又帥氣。（圖／翻攝自IG@jaychou、Phantaci官網）

＃林俊傑SMG

與周杰倫一樣經常在IG上曬潮牌、曬帥鞋的林俊傑，其實早在2008就成立了，SMG的全名是Still Moving Under Gunfire，意思是在槍林彈雨中依然前進，非常帥氣又勵志的一句話，「SMUDGE」本身是污跡的意思，意義則是勉勵人堅持信念在人生中留下痕跡。

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲林俊傑很常穿著自家品牌。（圖／翻攝自IG@jjlin、SMG官網）

＃余文樂MADNESS

余文樂的帥無人不知，更不用說他的個人品牌MADNESS，設計簡單大方，休閒又夠硬派，整體灌注了余文樂的個人特質，因為演藝圈的人脈，品牌更是成長得快速。

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲小豬退出stage。（圖／翻攝自官網、IG）

▲只要聽到是與Madness聯名的商品都會吸引眾人目光。（圖／翻攝自IG@madness_online）

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關鍵字：

羅志祥, 小豬, stage, 潮流, 潮牌
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