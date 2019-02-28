準備開吃！桃園TOP 10美食　爆量蛤蜊麵、花生芝麻霜淇淋每一口都超滿足

桃園根本就是少女們的天堂！各位少女們、少女的男友們注意！想吃甜點下午茶這裡通通有！不只好吃還超好拍！還不快筆記起來，看看桃園的Top 10美食有哪些吧！

TOP10：WAKEWAKE STUDIO

楊梅區／超萌粉紅少女系甜點

融合了粉紅色、富士山、柴犬等超萌元素，從餐點到裝潢全部都冒著夢幻少女泡泡，絕對讓人不停一邊尖叫「好可愛」一邊「咔嚓咔嚓」拍不停！特有的插畫風格餐點的精細表情都是手工製作，來之前記得先訂位，可以省下在現場等候的時間。

▲（圖／美食客洪羽羽 提供）

TOP9：好滋味麵館

中壢區／浮誇爆量蛤蜊麵

從一片甜點咖啡廳中脫穎而出擠進前十名的唯一小吃店，光看照片就能明白它厲害的地方。一碗海鮮麵裡堆了滿滿的蛤蜊，幾乎要看不到麵條，原來蛤蜊才是主角，湯頭鮮甜，麵條Q，而且這樣一碗竟不到100元！

▲（圖／美食客貪吃 ᵀᴬᴼᵀᴬᴼ提供）

TOP8：麻糬叔創意冰舖

中壢區／花生麻糬雪花冰

主打燒麻糬冰和創意造型雪花冰，熱熱的燒麻糬Q軟Q軟的口感配上花生粉的香甜及綿密冰涼的雪花冰，口感超有層次！而造型雪花冰的珍珠奶茶熊與繽紛抹茶麻吉這兩種口味也超熱門！好吃也好拍！

▲（圖／美食客羅恩提供）

TOP7：DAISY CAFE

八德區／精緻手工法式甜點

藏身在住宅區內的法式手工甜點店，走精緻路線，除了有經典的千層、塔類之外，還有大盤裝飾的甜點，甜點名字取得十分童趣可愛，充滿創意，也難怪會廣受網美們的歡迎了。

▲（圖／美食客ChiaChi提供）

TOP6：派派咖啡 PIEPAI CAFE’

桃園區／鹹食甜食都有的質感美店

原先開在中原大學週邊的人氣咖啡廳，在大有路新光三越商圈開設了二店，店內主打塔派類甜點，每天提供的口味都不同且種類豐富！除了甜點外，還有輕食、炸物、義大利麵、燉飯等鹹食，可以吃巧又吃飽！

▲（圖／美食客彩藝提供）

TOP5：たまたま慢食堂

桃園區／老屋日式刨冰

老屋改造風的日式刨冰店，從裝潢到餐點都散發濃濃日式氛圍，店家還使用舊式的手動刨冰機製冰。店內人氣最高的是抹茶系列刨冰，抹茶味濃，配上同樣高人氣的烤麻糬和烤糰子，讓人有瞬間置身日本的錯覺！

▲（圖／美食客QQ結一 提供）

TOP4：張豐盛商行

中壢區／人氣花生芝麻霜淇淋

原為知名花生相關製品店家，引入霜淇淋機後讓霜淇淋成為在網路上爆紅的特色商品。霜淇淋最熱門的是花生和芝麻口味，可以選則綜合，還可以選擇淋醬和配料，吃起來香氣濃郁又口感豐富。

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP3：屋莎鬆餅屋 WOOSAパンケーキ

桃園區／綿密舒芙蕾鬆餅

上過各大縣市前十美食排行榜的屋莎鬆餅在桃園也上榜啦！除了經典的原味外，抹茶口味也相當受歡迎，如雲朵般綿密的抹茶鬆餅配上濃郁不過甜的抹茶淋醬，濕潤的口感讓很多人都驚豔！

▲（圖／美食客QQ結一 提供）

TOP2：長腿食驗室

桃園區／實驗室主題咖啡廳

從開幕至今人氣未減的打卡咖啡廳，以實驗室為主題，有實驗桌、還有超多人喜歡拍照的繽紛三角錐瓶牆！連飲料也是實驗量杯，可以自己混合飲料甜度、牛奶比例，而最受歡迎的是抹茶系列的甜點！不僅好吃好拍又好玩！

▲（圖／美食客Mrs. M 提供）

TOP1：好咖 HOWCUP CURRY CAFE

中壢區／可愛卡通元素甜點飲料

將卡通元素融入甜點飲料的咖啡廳，可愛又吸睛，甜點品項琳琅滿目，每一種都讓人想點來全部吃一輪！大眼仔造型的抹茶流沙千層蛋糕很多人都推薦，綿軟濕潤的口感加上抹茶的濃郁，甜而不膩！不愛吃甜的人也有咖哩飯、燒肉飯可以選擇，超特別！

▲（圖／美食客yucing提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

還不知道連假要去哪?那來花蓮來趟輕旅行吧! 2018年度花蓮美食TOP10，讓在地吃貨帶你吃透透!



這就是中壢人的口袋名單！來看10間隱藏版散步美食和創意特色料理，別懷疑跟著吃就對了！