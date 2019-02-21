全聯草莓季開跑！「草莓卡士達蛋糕」強勢回歸，15款全都要吃到

自2月15日起到3月21日，全聯福利中心草莓季開跑，全品項共15款甜點，包含10款冷藏甜點及5款預購商品。而去年備受好評的「草莓卡士達蛋糕」也強勢回歸，絕對是今年不能不吃的甜點首選。

一年比一年厲害的全聯福利中心，今年更首度把新鮮草莓加入甜點中，像是「果漾鮮果草莓燒」、「冰心捲蛋糕-草莓甜心」、「巴伐利亞草莓牛奶蛋糕」都能看見鮮嫩的草莓，這回草莓季大約一個月的時間，想吃的人可別錯失機會。

草莓雙餡盆子130g，NT$85

草莓雙餡銅鑼燒70g，NT$32

日式草莓大福2入150g，NT$49

冰心捲蛋糕-草莓甜心60g，NT$39

草莓卡士達蛋糕250g，NT$129

草莓慕斯奶凍捲210g，NT$89

草莓果漾起士燒260g，NT$129

草莓菠蘿泡芙4入160g，NT$59

草莓布爾利100g，NT$45

粉漾草莓瓦芙燒2入60g，NT$45

（預購）世界冠軍荔香草莓吐司570g，NT$298

（預購）草莓皇后蛋糕450g，NT$398

（預購）草莓乳酪布拉格派450g，NT$398

（預購）巴伐利亞草莓牛奶蛋糕590g，NT$398

（預購）草莓鮮果瓦芙燒8入35g，NT$248

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、全聯福利中心、marieclairetw

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