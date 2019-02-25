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就讓紐約街頭的潮人們，告訴你時下最HOT的流行是什麼

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DAY 1

不用編說，想必大家也發現黑色早已是多數人外出穿搭的首選色彩，不但不易出錯，又能彰顯酷帥的個性韻味。然而在首日的紐約時裝週上，許多身著Oversized西裝外套的女孩們，將個人氣勢提升至最高點，尤其那顯明的肩線輪廓，撐起的是強悍的女人味！

DAY 2

面對攝氏5度以下的氣溫，羽絨單品無疑是保持溫暖的最佳選擇。除了普遍常見的中長度版型，街拍達人們也紛紛穿上長度至腳踝的羽絨大衣，選擇關鍵即是：「薄」。不僅避開了視覺上的腫脹，相較之下也修飾了身形線條。

你們知道除了上髮廊換換髮型之外，髮飾也是個換造型的好幫手喔！雖然鮮少台灣女孩有佩戴髮夾、頭箍等習慣，但其實在日韓甚至歐美國家中，髮飾早已是女孩們逛街購物時會留意的小配件。如今的紐約街頭上，就有多個佩戴珍珠裝飾的髮夾，既優雅又時髦！

DAY 3

自去年早秋快速竄紅的豹紋印花，在今日依然得寵！但比起當時整身的豹紋印花，與黑色裝束的搭配更顯幹練且不失霸氣，同時透過單一局部的印花，勾勒出整身的注目焦點。（點這看豹紋穿搭

就算是遮掩住脖子的高領毛衣，也可戴上項鍊替裝扮點綴上優雅的女人氣息！在款式選擇上不妨購入金銅色調的中長項鍊，除了能在深色與淺色毛衣上脫穎而出，也能自己調節項鍊長度，混搭出自我風格。

DAY 4

只要挑選對的大衣樣式，內裡搭配算是簡單地搭配，也能單純透過大衣替造型塑造過目不忘的時髦形象。像是立體感的宮廷澎袖、領子的大小與形狀…等細節，抑或輪廓剪裁，都是風格變化的關鍵。

DAY 5

西裝裝束搭配大衣的造型早已是流行趨勢，但與相異材質的混搭才是現今你該嘗試的！短絨毛大衣、寬鬆皮革夾克…任何一樣與西裝外套不同曲調的皆可組出玩味的層次感，或是充滿設計巧思的拼接款也是不錯的選擇～

前面提到“薄”長版羽絨大衣的時髦之處，反之，中長款羽絨外套則是要“厚”才時髦！除了具有超高的保暖性能，澎澎的效果反而創造出高調且別具玩味態度的風貌，但切記下半身要避開寬鬆的褲子或裙子，才不會遮掩住身形比例。

DAY 6

去年早秋除了豹紋強勢回歸，蟒蛇紋的魅力也同樣延燒至時裝伸展台與街上，雖然部分女孩對蟒蛇紋感到畏懼，但如果不害怕的話絕對值得嘗試！色彩上可選擇偏冷色調的蛇紋單品，展現低調卻華麗的氣質，與同樣屬冷色調或粉彩色的服飾搭配更顯高雅。

襯衫式長版洋裝不僅可單穿、可作為罩衫、也可像時尚達人們將腰帶繫於之上，並將下擺的扣子敞開，不僅勾勒出腰身，也替優雅的洋裝注入率性的性格。

DAY 7

別再忽視腰帶的重要性了！一般會想到使用腰帶通常是穿西裝褲或丹寧褲的時候，但它的作用可不只侷限在此，試著將腰帶繫於大衣、連身褲、夾克上（就算購買時沒有附贈也可自己選擇一條合適的作為搭配），不僅勾勒出腰身曲線，更替整體的造型感加乘。

DAY 8

同色系穿搭看似簡單，但是單品上的選擇可是一大關鍵，像是透過不同面料的相互組合替裝扮帶出層次感，甚至不顯單調乏味，比起純粹的相異色階選項更顯時髦與風格顯明！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、Imaxtree

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關鍵字：

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