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陳冠希：假人才會賣假貨！仿冒商最常使用的「3種話術」別再被騙了

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這個月初 台灣刑事警察大隊 接獲通報，查扣約 2 萬多件市值破千萬的 Supreme 仿貨，同時更奉勸時下追求流行的年輕人：「個人魅力是靠自己舉手投足散發的，雖然穿戴名牌會有加分，但如果被發現穿仿冒品其實滿尷尬的。」但關於盜版、假貨在市場上流竄的問題，除了台灣，其實在全世界都層出不窮。

那麼，要如何斷絕這些假貨商的存在呢？其實沒有買賣，就沒有這些廠商生存的空間，這是最基本的。對此，冠希哥也曾說道：「Fuck Your Fake Shirt，別支持假的東西，我已經受夠了！假人才會賣假貨，別給人家騙」，因此筆者這回便要告訴你，市面上假貨賣家最常使用的「三種話術」，雖然手法都粗糙到不行，東西的品質就更不用說了，但卻還是有人持續下單，我也不懂。

001_下重本高端訂製，保證明星同款！

「高端訂製」，是絕大多數假貨賣家慣用的話術，表明自己特別下重本找廠商開版製作，當中也有不少賣家號稱自己的東西，無論是版型還是品質，都是接近百分之百還原的高端訂製貨，保證和圖上的明星穿同款，但說了這麼多，講得天花亂墜，你這就是仿冒品。

002_我這原單正品、工廠外流貨！

其實「原單正品」、「工廠外流」的意思，就是原廠訂單的廠商，以相同的原料製造出約定數量之外多的商品， 但未經公司授權核可，說了這麼多就是非正規公司貨，是假貨無誤！再說這種價格的 Supreme Hoodie 你真的敢買嗎？

003_ 賣家的貨尺碼齊都超齊全！？

接著，說到鞋款的部份，相信大家在逛網拍的時候，常常會看到很多賣家賣得的貨都標示全尺碼齊全，就連各式熱賣的特殊款、鬼罕的聯名款也是如此，其中還真的不知道為什麼這些賣家很愛用歐洲尺碼來表示尺碼齊全，再加上這詭異到不行的價格，怎麼看都假到不行，竟然隨便都能賣百雙？

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀 :

特別企劃 │ 假爆、真爆、高級巴斯夫？告訴你市面上 ADIDAS 莆田假貨有多狂，就連假的 BOOST 還有分等級？

終於能在 IG 留言你穿假貨，這裡有一份「識破穿假 GUCCI 潮人」指南

關鍵字：

FAKE, 假貨, 原單, 工廠外流, 明星同款, 高端訂製
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