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到巴黎記得踩點！CHAUMET展出為皇后訂製的珠寶　200年不退流行

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▲▼ Chaumet。（圖／品牌提供）

▲模特兒展示鑲嵌美鑽與梨形切割祖母綠的Joséphine Aigrette Impériale 項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

法國珠寶品牌Chaumet位於巴黎芳登廣場總店從1月起開始整修，因此將店暫遷至巴黎左岸的聖日爾曼大道，為吸引貴客們光臨，繼1月底發表Joséphine與Soire de Fete高級珠寶與Bolero珠寶腕錶系列後，緊接著2月22日起至4月1日舉辦Brillantes Ecritures古董展，向大眾展示品牌與皇族、文學家所珍藏的Chaumet古董珠寶。

▲▼ Chaumet。（圖／品牌提供）

▲Chaumet巴黎總店暫遷至左岸的聖日爾曼大道。

Chaumet古董展呈現珍貴的檔案文件與珠寶，細訴品牌與法國文學家巴爾札克（Honoréde Balzac）、大仲馬（Alexandre Dumas）的互動歷程，同時展出品牌最知名的貴客—拿破崙的摯愛約瑟芬皇后於1805年訂製的全套凹雕工藝首飾，可見創辦人尼鐸（Marie-Etienne Nitot）精巧的創作，至今仍相當耐看。

▲▼ Chaumet。（圖／品牌提供）

▲約瑟芬皇后於1805年訂製的全套凹雕工藝首飾。

約瑟芬皇后的時尚美學仍深深影響Chaumet，以她為靈感的Joséphine頂級珠寶推出新款冠冕、項鍊與戒指，鑲嵌美鑽的漩渦形線條搭配梨形切割的祖母綠，流露典雅氣息；另一套Soir de Fête系列則以梨形鴿血紅寶石為主石，旁襯靈感源自金鐘花的優美鑲鑽曲線，同樣迷人。

▲▼ Chaumet。（圖／品牌提供）

▲Joséphine Aigrette Impériale冠冕。

▲▼ Chaumet。（圖／品牌提供）

▲鑲嵌紅寶石與鑽石的Soir de Fête 18K白金項鍊。

關鍵字：

Chaumet
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