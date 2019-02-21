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倫敦／詹朴用服裝玩「偵探遊戲」　溫貞菱超興奮：他怎麼知道我喜歡

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▲APUJAN在倫敦時裝周發表2019秋冬秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

台灣設計師詹朴在倫敦時裝周發表同名品牌APUJAN的2019秋冬系列，手法日益成熟的他，呈現方式也越來越完整，這回以「偵探遊戲」（The Game of Detection）為主題，特地飛往倫敦看秀的溫貞菱興奮地說：「詹朴怎麼知道我喜歡偵探小說！」

▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲溫貞菱、王子赴倫敦時裝周欣賞APUJAN的2019秋冬秀。（圖／品牌提供，以下同）

APUJAN以火車的汽笛聲和車廂中的對話開場，引領看秀的嘉賓們走進偵探故事情節，被偷走的恐龍骨骸、怪盜與偵探、想解謎又不得插手的旅行者……一個個角色出現，用服裝的輪廓和細節勾勒出錯綜複雜的人物關係。

▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲APUJAN（上圖中）的秋冬系列，以「偵探遊戲」為主題，從各個細節著墨。

33套服裝延續著慣用的東方傳統元素與西式元素，拿手的針織作品也穿插其中，鑰匙成了有趣的裝飾，戴著頭套的模特兒更添神秘。服裝上的火車圖案相當醒目，帶點童趣令人過目不忘，並呼應開場的汽笛聲與車廂對話，訴說著這個在火車上發生的案件。

▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲詹朴。（圖／品牌提供） ▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲服裝上的火車圖案相當醒目。

這是溫貞菱的服裝周初體驗，她大呼：「得到非常大的能量、不可思議的養分。」她透露與詹朴認識，是因為一場演講，「他私底下不那麼善於言詞，沒想到上台講得很有力量，讓我感到他對服裝設計這件事的熱情。」詹朴的父親詹宏志每次都會到場看秀，用行動給予兒子力量，溫貞菱說：「詹朴爸爸坐在我旁邊，我們有聊了一下，身邊有家人支持真的很幸福。」

▲詹朴。（圖／品牌提供） ▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲詹朴。（圖／品牌提供）

▲醒目的品牌名稱塗鴉。

關鍵字：

倫敦時裝周, 詹朴, APUJAN, 溫貞菱, 偵探
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