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蜜桃臀才是王道！IG健身女王Anllela公開練臀菜單+飲食秘訣

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如果有在鍛鍊身材的人，一定看過Anllela Sagra的照片，超完美的腹肌與臀部，讓她在Instgram上爆紅，現今更擁有超過千萬粉絲。

來自哥倫比亞，Anllela Sagra原本只是一位服裝設計科的學生，因為要擔任模特兒而開始訓練身材，因此轉變她的人生，成為健身女王。然而在一張張完美的照片背後，都是持之以恆鍛鍊的苦心。她有什麼奉行的飲食與健身祕訣？一起來看看！

▲瘦身。（圖／翻攝自IG）

飛輪+局部重訓

身為專業健身教練與模特兒，現在Anllela每天的基本運動菜單是踩15分鐘飛輪暖身後，進行弓箭步24下，壺鈴24下，啞鈴24下，後跨弓箭步左右各15下，這四種動作為一回合，每次做4回合以上，另外再視自己需要鍛鍊的部位加強訓練。

▲瘦身。（圖／翻攝自IG）

深蹲硬舉練出翹臀

Anllela分享，她通常會做2到3種動作來訓練腿部與臀部，也會用比較重的重量去做深蹲和硬舉。另外，她也會針對股四頭肌、腿後腱肌群、臀肌分開訓練。除了會應用到大部分的肌群，深蹲、弓箭步蹲、硬舉也會消耗非常多的熱量。

▲瘦身。（圖／翻攝自IG）

正常飲食才有完美肌肉

Anllela從不靠節食來瘦身，她一天吃四餐，並且均勻地把營養分布在每一餐中。她表示如果為了想要瘦而不吃，反而容易讓身體有危機意識而儲存脂肪，且為了增加肌肉以及幫助運動後的身體修復，她會精選好的蛋白質，搭配青菜一起吃。一個月中她也會選擇四天任意吃各種漢堡、薯條、起司蛋糕來滿足口慾，讓健身之路可以走更長久。

▲瘦身。（圖／翻攝自IG）

立定長遠目標，努力達成

總是充滿正面能量的Anllela說，有時候從鏡子中會看到自己的身材還沒有達到目標，會有點沮喪，但要記得這是必經過程，當你想要改變每一件事，你必須要更花心思在上面，要下更多的努力才有機會成真。完美的身材一定要花時間練成，永遠保持正面的想法，一定可以達到目標！

▲瘦身。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG anllela_sagra

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
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關鍵字：

哈潑, 健身, 運動, 蜜桃臀, IG, Anllela Sagra
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