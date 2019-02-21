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Lil Pump上節目購買喬丹一代！狂灑22萬台幣毫不手軟

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▲Lil Pump買鞋。（圖／翻攝自YOUTUBE-Complex）

▲Lil Pump上節目狂買鞋。（圖／翻攝自Complex Youtube）

編輯／Duke　圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube、IG@complex

因辱華事件而被中國眾多饒舌歌手Diss的Lil Pump，這次不鬧事改上節目買鞋，並在節目裡分享對Jordan Brand的喜愛，最後大灑超過美金7000元，究竟這位年僅18歲的歌手，買了些什麼，下面帶大家來介紹。

▲Lil Pump買鞋。（圖／翻攝自YOUTUBE-Complex）

▲Lil Pump買鞋。（圖／翻攝自YOUTUBE-Complex）

▲Lil Pump上節目狂買鞋。（圖／翻攝自Complex Youtube）

由美國潮流媒體Complex，所開設的節目《Sneaker Shopping》，是一個邀請名人或是知名歌手，分享自己的球鞋故事，最後購買球鞋的節目，這次是Lil Pump受邀參加，在受訪結束後，購買了後勢看漲的Off-White X Air Jordan 1 UNC、Nike Air Foamposite One Galaxy、經典黑紅Air Jordan 1、Undefeated X Zoom Kobe 1 Protro與去年最夯的球鞋Nike Air Max 1/97等總共9雙鞋款，結帳的金額來到美金7,446元（約台幣223,380元），看來Lil Pump真的很喜愛球鞋呢！

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

 ▲Off-White x Nike Air Force 1 Low Volt（售價美金569元，約台幣17,070元）

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

▲Nike Air Foamposite One Galaxy（售價美金1,587元，約台幣47,410元）

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

▲Air Jordan 1 Banned（售價美金843元，約台幣25,290元）

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

▲Undefeated X Zoom Kobe 1 Protro（售價美金892元，約台幣26,760元）

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

▲Off-White X Air Jordan 1 UNC（售價美金1,253元，約台幣37,590元）

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

▲Nike Lebron 9 Big Bang（售價美金492元，約台幣14,760元）

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

▲Air Jordan XI Space Jam（售價美金410元，約台幣12,300元）

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

▲Nike Air Max 1/97 SW（售價美金1,034元，約台幣31,020元）

▲sneaker shopping。（圖／翻攝自Stockx、Complex Youtube）

▲Air Jordan XI Concord（售價美金361元，約台幣10,830元）

雖然Lil Pump在《Sneaker Shopping》購買的金額，雖然不是最高的，但年僅18歲的他能上這節目，並且購買這麼多球鞋，已經很厲害了，最後，對這個節目有興趣的朋友，可以上Youtube找喜歡的名人的影片哦。

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關鍵字：

Lil Pump, JordanBrand, Sneaker, Off-White
fashion.net

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