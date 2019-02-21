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邊緣人專用「單身燒肉店」進駐京站　一人就開桌300元起4／25登場

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▲京站改裝新櫃進駐。（圖／京站提供）

▲京站改裝新櫃進駐，1人燒肉店是一大亮點。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

想吃燒肉總是揪不到咖嗎？在東京新橋的知名單身燒肉店「燒肉LIKE」即將進駐台灣，1號店將在台北車站的京站時尚廣場開幕，據悉套餐約從300元起，且有專屬「單人烤肉爐」跟座位設計，邊緣人再也不用看人臉色啦！

京站時尚廣場今年邁入營運第10年，去年創下3000萬人次的破紀錄人潮，平均每天有85000個人到店，號稱是西區密度最高的百貨公司，今年邁入10年里程碑也準備大改版，改裝面積突破千坪，預計有30個全新櫃位即將登場，連美食街、鞋區跟飾品區等都加入更新行列。

▲京站改裝新櫃進駐。（圖／京站提供）

▲京站改裝新櫃進駐。（圖／京站提供）

▲位於日本的燒肉LIKE，單人座位區設計完善。

2018年京站餐飲成長率居首位，因海底撈的進駐讓餐飲成長幅度高達20%，今年度也將進駐話題餐飲，其中便包括主打1人也能吃燒肉的「燒肉LIKE」，該店宗旨便是「隨時可以1個人光顧」、「3分鐘內即可送上套餐」，且價位平實，讓民眾隨時滿足填飽肚。

京站表示，「燒肉LIKE」的單人套餐價位約莫300元起跳，提供簡單且精緻的料理，單人烤肉爐與特別設計的座位，即使是一個人去吃都能很有安全感，預計在4／25正式開幕。

▲京站改裝新櫃進駐。（圖／京站提供）

▲強調牛排等級的漢堡肉做成的餐點SELFISH BURGER。

除「燒肉LIKE」之外，3月起也將陸續進駐話題餐廳，包括牛排漢堡肉與定期限定口味的「SELFISH BURGER」，以及與草山金工團隊合作，打造手作風格的咖啡館「KINJO MORIES」，也預計在4月登場。

▲京站改裝新櫃進駐。（圖／京站提供）

▲KINJO MORIES文青咖啡廳也將在4月登場。

關鍵字：

京站, 京站時尚廣場, 北車, 後火車站, 餐飲, 燒肉, 單身, 邊緣人, 燒肉LIKE
fashion.net

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