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懶惰退散！先想好明天穿什麼　4招助你擺脫匆忙早晨

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▲▼ 4招助你擺脫匆忙早晨。（圖／翻攝自Pinterest）

▲早睡早起能讓思緒清晰，更多了時間可支配運用。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

早上要離開被窩真痛苦，只是想「再睡一下」，總是又不小心睡過頭，害得上班趕得要死，每天早上都在匆忙中渡過，要怎樣才能解脫？其實早起並不難，做好以下事項，精神抖擻的面對吧！

#思考晚起，你會失去些什麼

很多人都說，將零散時間累積起來，也能成大事。從容地早起，能思緒清晰將待辦事項一一解決。晚起則是追著時間跑，工作可能都因倉促而做的不盡人意。雖然早起並不是成功保證班，但充裕時間能讓你有更多時間思考。

▲▼ 4招助你擺脫匆忙早晨。（圖／翻攝自Pinterest）

#明天要穿的衣服準備好

其實就像學生的概念，在睡前將書包整理、制服拿出來擺好，如此一來隔天早上就能快速出門。最好是睡前能把隔天行程想一遍，連早餐都先決定好，就不怕浪費時間。

▲▼ 4招助你擺脫匆忙早晨。（圖／翻攝自Pinterest）

#不要太晚睡覺

晚睡又要早起，身體怎麼吃得消？想要早起就得養成準時上床習慣，若你因為玩樂、追劇而影響休息時間，會導致隔天行程荒廢，按表操課，培養出自我管理的好習慣。

▲▼ 4招助你擺脫匆忙早晨。（圖／翻攝自Pinterest）

#有目標才會有動力

很多成功人士的共同點都是擁有早起的習慣，開心迎接每天的挑戰。或許你會覺得老生常談，或是和他們比起也太遙不可及了吧！但哪個成功人士不是從一般人做起呢？先幫自己訂個目標，又或是多多涉獵關於一些成功人士的經驗傳承，多看多聽，你就會慢慢找到方向。

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關鍵字：

遲到, 早起, 賴床, 懶惰
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