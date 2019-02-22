fb ig video ETtoday search mobile

160cm以下女孩福音　特搜12間網友激推「超好買」的淘寶店家

> >

身高未滿160cm的小隻女孩在買衣服時一定很頭痛，拿到紅包、年終想血拼都不行，這就整理了幾間在網路上被推翻的淘寶店家，每一間都是小隻女可以安心服用的，年後開工就是要先買一波！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦1：13良品小個子女裝

這間算淘寶上滿知名的小個子女裝，整體風格稍微偏年輕一點、但也有不少上班族可以穿的款式，模特兒約153cm左右，搭配起來都讓人想直接整套全包！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦2：twins小個子自制小碼女裝

這間整體風格偏韓系，不管是色系搭配或是疊穿搭配都很讚，讓小個子的女孩在穿搭上也可以嘗試多種不同風格，各種風格隨意切換！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦3：金大班清新實用主義

這家店人氣滿高的，其中基礎款式的衣服算是必買！像是他們家的牛仔褲質量就是好的沒話說，不僅剪裁很適合小隻女，連對小隻女來說不太容易找的高腰牛仔寬褲也有很多款式，隨意搭配一件白T就好看！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦4：MISS158小個子小碼定制

基本款單品質感都很好，尤其是像T恤、毛衣這種單品都超級多，不會有雜七雜八的圖案，風格雖然簡約，但是很精緻。

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦5：Ashy Snow 獨立自制

這家款式滿豐富多元的，整體風格也是走韓系路線，另外店家搭配的功力非常深厚，模特兒總是顯高又顯瘦，完全看不出是153cm的小個子，讓人想直接包整套。

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦6：SUMUI

這家的風格就是簡約百搭，非常適合上班族！像是基本款的襯衫配上長度剛剛好的中長裙，另外搭配絲巾作為穿搭重點，158cm也可以穿出高個子的氣場！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦7：Myou小個子自制

這間裡面有很多的原創款，都是偏簡約風格的設計，老闆本身就是位150cm的小個子，在衣服版型上都還滿修飾身材的！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦8：早安葵葵 小個子主義

這間的風格滿酷的，很多工裝褲和運動風，即使是小個子女孩穿起來也很好看，看起來有意外的顯瘦顯高的效果喔！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

圖片來源：淘寶@早安葵葵 小個子主義

推薦9：米肥家 Miffy 小個子155小碼女裝

看店家就知道這間以甜美風格為主，色系都偏暖色調、都給人一種暖洋洋的舒服感覺，另外模特兒只有155cm，但在穿搭中完全看不出來，顯瘦顯高的搭配功力也不是蓋的！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦10：知更鳥自制小個子女裝

風格稍微復古一些，衣服基本上都是自制的，比較不會撞衫，另外比較特別的是網友特別說這間店老闆娘臉型是可愛的圓圓臉，所以圓臉的小個子女生完全可以參考她的搭配喔！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦11：愛愛丸

風格非常青春洋溢，有很多可愛又不幼稚的衣服，特別適合還在念大學的女孩，身高155cm左右絕對可以hold住！另外這間也有超多閨蜜裝，跟姊妹一起穿都很好看，可以揪團一起買喔！

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

推薦12：Hi XJ自制

這家的穿搭照片大多是模特對著鏡子自拍的那種，雖然比較看不清衣服原貌、整體穿搭，但是衣服風格軟萌可愛又溫柔，加上價位、CP值還是很高。​​​

▲小隻女淘寶。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自淘寶

【延伸閱讀】

小隻女絕對先筆記！5間必收網拍清單+攻略解析拿走不謝！

身高150也能看起來像170！小隻女必學日本部落客顯瘦、顯高穿搭！

黑長褲百搭？5方法這樣穿才能真的顯瘦又顯高，小隻女要多這一招

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 小隻女, 淘寶
fashion.net

熱門文章

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

ET Fashion

推薦閱讀

5點證明你處於「自殺式單身」　寧願魯到死，也懶得擴大交友圈

邊緣人專用「單身燒肉店」進駐京站　一人就開桌300元起4／25登場

天生有「暴怒體質」的星座Top 5 ！牡羊太過正義、處女痛恨豬隊友

賴床有理！研究：女生大腦運作複雜，別逼她早起 《觸及真心》劉寅娜美到爆！8招「高級女人味穿搭」撩男一定中 男友閃邊！把閨蜜看得比情人重要的星座TOP3 老公「鮮綠龍鳳衣」太可怕！　小S嚇傻：希望可以被炸掉 adidas Originals經典三線變泳裝！　超潮聯名開賣時間曝光 潮流在走「奶茶色」要有　6雙經典鞋款必入手 SIHH 2019／BOVET重返祭「全透明」大作　傾斜9度吸睛破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面