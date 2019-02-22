160cm以下女孩福音　特搜12間網友激推「超好買」的淘寶店家

身高未滿160cm的小隻女孩在買衣服時一定很頭痛，拿到紅包、年終想血拼都不行，這就整理了幾間在網路上被推翻的淘寶店家，每一間都是小隻女可以安心服用的，年後開工就是要先買一波！

推薦1：13良品小個子女裝

這間算淘寶上滿知名的小個子女裝，整體風格稍微偏年輕一點、但也有不少上班族可以穿的款式，模特兒約153cm左右，搭配起來都讓人想直接整套全包！

推薦2：twins小個子自制小碼女裝

這間整體風格偏韓系，不管是色系搭配或是疊穿搭配都很讚，讓小個子的女孩在穿搭上也可以嘗試多種不同風格，各種風格隨意切換！

推薦3：金大班清新實用主義

這家店人氣滿高的，其中基礎款式的衣服算是必買！像是他們家的牛仔褲質量就是好的沒話說，不僅剪裁很適合小隻女，連對小隻女來說不太容易找的高腰牛仔寬褲也有很多款式，隨意搭配一件白T就好看！

推薦4：MISS158小個子小碼定制

基本款單品質感都很好，尤其是像T恤、毛衣這種單品都超級多，不會有雜七雜八的圖案，風格雖然簡約，但是很精緻。

推薦5：Ashy Snow 獨立自制

這家款式滿豐富多元的，整體風格也是走韓系路線，另外店家搭配的功力非常深厚，模特兒總是顯高又顯瘦，完全看不出是153cm的小個子，讓人想直接包整套。

推薦6：SUMUI



這家的風格就是簡約百搭，非常適合上班族！像是基本款的襯衫配上長度剛剛好的中長裙，另外搭配絲巾作為穿搭重點，158cm也可以穿出高個子的氣場！

推薦7：Myou小個子自制

這間裡面有很多的原創款，都是偏簡約風格的設計，老闆本身就是位150cm的小個子，在衣服版型上都還滿修飾身材的！

推薦8：早安葵葵 小個子主義

這間的風格滿酷的，很多工裝褲和運動風，即使是小個子女孩穿起來也很好看，看起來有意外的顯瘦顯高的效果喔！

圖片來源：淘寶@早安葵葵 小個子主義

推薦9：米肥家 Miffy 小個子155小碼女裝



看店家就知道這間以甜美風格為主，色系都偏暖色調、都給人一種暖洋洋的舒服感覺，另外模特兒只有155cm，但在穿搭中完全看不出來，顯瘦顯高的搭配功力也不是蓋的！

推薦10：知更鳥自制小個子女裝

風格稍微復古一些，衣服基本上都是自制的，比較不會撞衫，另外比較特別的是網友特別說這間店老闆娘臉型是可愛的圓圓臉，所以圓臉的小個子女生完全可以參考她的搭配喔！

推薦11：愛愛丸

風格非常青春洋溢，有很多可愛又不幼稚的衣服，特別適合還在念大學的女孩，身高155cm左右絕對可以hold住！另外這間也有超多閨蜜裝，跟姊妹一起穿都很好看，可以揪團一起買喔！

推薦12：Hi XJ自制

這家的穿搭照片大多是模特對著鏡子自拍的那種，雖然比較看不清衣服原貌、整體穿搭，但是衣服風格軟萌可愛又溫柔，加上價位、CP值還是很高。​​​

文／美人圈 圖／翻攝自淘寶

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