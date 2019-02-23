Dappei／染髮控必追！像從童話故事走出來的她　各種夢幻髮色都能駕馭

文字。 圖片／Dappei

不少女生應該都曾經有過衝動想試著漂髮，並染上不同夢幻的色彩吧！只是礙於價格或是擔心髮質等等問題，遲遲沒有下手，不過這個國外女生真的幫不少人完成這小小的夢想啊～她叫 Veronica，因為獨特的化妝技巧和夢幻髮色吸引到 30 萬的粉絲，我們趕快來欣賞看看。

＃莓紫色

讓許多女生都少女心爆發的莓紫色，Veronica 的氣場完全撐得起來，不管是將頭髮夾直後呈現的時尚與俐落感，又或是微捲慵懶髮所帶出的俏皮個性感，她都能將妝容和髮色搭配的剛剛好。

Veronica 的腮紅和髮色有時會做互相呼應，有時也會疊上不只一個色彩來打造夢幻感，即使她戴上了圓形的復古眼鏡，因為有其他個性風的配件相襯，所以也不會看起來太像個書呆子。

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＃乾燥玫瑰色

之前爆紅的乾燥玫瑰色 Veronica 當然也有染。每天起床能看到這種髮色應該都能開心的去面對憂鬱星期一吧～仔細觀察 Veronica 的妝容後，會發現她總會把腮紅和眼影畫成和髮色一樣的色彩，避免製造視覺上的衝突感，而且她連在鼻頭上都會刷上腮紅，看起來既俏皮又可愛呢。

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＃淺紫色

短髮能做的造型不多，但 Veronica 還是會試著綁起馬尾、利用髮帶或是編小辮子於瀏海兩側，變換成不同的視覺風格，即使髮色是淺紫色還是一樣很好穿衣服。

可以選擇同色系的帽 T 來提升可愛感；或穿上暗色系衣服時也能因為髮色讓自己看起來很顯眼，不被埋沒於人群中。另外撞色系的毛衣也別害怕因為淺紫色的頭髮而不敢穿，像土黃和深藍色這兩種顏色就很適合。

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＃橘紅色

這顏色真的太大膽，讓人不敢染～但 Veronica 仍然完美消化了橘紅色，雖然因為光線和褪色的關係，導致每張髮色看起來都有一點點落差，不過不管哪張都很有魅力。有點像夕陽，又有點像《勇敢傳說》裡的梅莉達，讓人感覺充滿熱情和奔放，另外， Veronica 也很愛利用多層次的項鍊來妝點自己呢。

＃奶茶色

Veronica 化上淡妝後和透明奶茶的髮色搭在一起超像隻無辜的小精靈，而且奶茶髮色除了能帶給人空靈及優雅感外，想要耍帥當酷妹時也很適合，因為髮色更淡了，所以穿搭上也不會有太大的困擾，若擔心染特殊色後不好配衣服，能先以奶茶色為首選。

Dappei 結語：

人生有時就是要勇敢一次，不過要小心漂髮後或許是條不歸路，而且髮質會變得超難照顧啊，但若你已經有做好剪短頭髮的準備後，就大膽去染吧！

文字編輯：Ladybird

Dappei

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