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奧斯塔羅12星座一周運勢0225-0303　單身天秤周末旅行會遇見愛情

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▲星座運勢 。（圖／奧斯塔羅提供）

20190225-0303奧斯塔羅12星座一週運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！下周成功的曙光，讓你在工作上做起事來有更大的信心，過往的努力也都在下周開始收穫，奧斯建議下周可以多將對工作的想法付諸行動，將會種下許多成功的機會唷！

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周末可以的話安排個簡單小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

TOP3：射手座金錢運最旺！正財運不錯，長久努力的成功將在下週獲得金錢上的回報，會是個豐收的一週。

本週需注意星座

1.雙魚座事業運需要留意：學／事業上將自己與同事朋友之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己的有孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意囉！

2.天蠍座愛情運需要留意：對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有想太多做些什麼，或多付出些什麼，而這樣的狀況另一半是感受得非常清楚的，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法冷落了另一半喔！

3.金牛座金錢運需要留意： 正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

牡羊座

開運顏色：橘色
幸運數字：95

整體運勢★★★★
解析：積極且充滿企圖心的感覺，將充斥在牡羊朋友下周的生活當中！過往過度感性的狀況也在下周改善許多，在面對問題與狀況都理性許多，另外下周可將計畫付諸行動，幸運女神將在下周穩穩地站在你這邊喔，所以奧斯建議要好好把握下周難得的良好運勢囉！

愛情運勢★★★★★
解析：積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談起感情都感到愉悅許多，另外雙方目標一致，也讓彼此對於外感到萬分的信心，更願意對這段感情努力讓親密度提高不少！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周成功的曙光，讓你在工作上做起事來有更大的信心！過往的努力也都在下周開始收穫，奧斯建議下周可以多將對工作的想法付諸行動，將會種下許多成功的機會唷！

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運！受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得回報，過往的努力算是值得囉！

金牛座

開運顏色 咖啡色
幸運數字：96

整體運勢★★
解析：過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓金牛朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己喔！

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★
解析：下周過往學事業穩定的朋友，也將開始動搖起來了，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況喔！

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

雙子座

開運顏色：孔雀石綠
幸運數字：62

整體運勢★★★
解析：不甘受到束縛的感覺，將讓雙子朋友下周的生活多了點不平靜！往好處想，是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不安或不滿意時，可以多花點心思想想是否該準備突破目前的生活囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激來增添感情生活的色彩，另外要是目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排個出遊以再激起雙方感情的浪花唷！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學事業方面，不再願意安逸在目前的生活當中！變動的狀況存在下周生活中，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破，奧斯建議要好好把握喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財唷！

巨蟹座

開運顏色：銀色
幸運數字：30

整體運勢★★★
解析：下周巨蟹朋友在處事上則顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會，所以下周要更加勇於接受新的事物喔，同時也避免過多的評估時間，不要花了太多時間在評估而錯失機會喔！

愛情運勢★★
解析：下周在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足！奧斯建議面臨另一半時需要簡單些，避免有說者無意聽者有意的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：在學事業運方面，則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考，以免做起事來綁手綁腳喔！

金錢運勢★★★
解析：下周財運停滯，並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣較好，另外也要注意開銷的增加！

獅子座

開運顏色：灰色
幸運數字：10

整體運勢★★★
解析：下周獅子朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是要建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人喔！

愛情運勢★★★
解析：下周情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另外一半，也不太容易聽進另一半的想法！而這樣的狀況也就導致雙方容易起些口角，雖然爭執皆會和平解決，不過奧斯還是建議要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★
解析：而在學事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執，另外需注意下周工作上小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語，多加注意囉！

金錢運勢★★★
解析：下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財！但奧斯建議下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快也走得快！所以進了財要好好守住喔！

處女座

開運顏色：暗紫色
幸運數字：42

整體運勢★★
解析：下周處女的朋友，累意將會充滿你的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不少的煩躁與厭倦，另外因為這樣的狀況也導致的一些問題的產生，所以奧斯提醒下周要多加注意一下，適時的放鬆一下自己，或許能改善一下狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略的對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業的部份，則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周則就要注意事業停滯的狀況，要再抓緊腳步多努力些囉！

金錢運勢★
解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備囉！

天秤座

開運顏色：蘋果綠
幸運數字：75

整體運勢★★★★
解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓天秤朋友下周行動力高上許多，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓自己下周安心許多，算是平穩發展的一周喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周末可以的話安排個簡單小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯建議下周在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭喔！

金錢運勢★★
解析：要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

天蠍座

開運顏色：黃色
幸運數字：41

整體運勢★★★
解析：天蠍朋友下周則顯得比較沒有動力了，雖然腦海中仍舊有努力想法也想付諸行動，但卻始終怠惰了起來，面對人事物，也顯得提不起勁！奧斯建議在下個禮拜要再積極一些，不管是手邊工作或是面對人事物都多提起些熱情會比較好一些喔！

愛情運勢★★
解析：對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有太想多做些什麼或多付出些什麼，而這樣的狀況另一半是感受得非常清楚的，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法冷落了另一半喔！

事業（學業）運勢★★
解析：提不起勁的狀況在學／事業方面顯得更加明顯了，基本上工作方面不會有太大的起伏，單純是自己對工作比較沒有想做太多的想法存在，且面對同事或上司之間也會表現出冷淡的狀況！

金錢運勢★★
解析：怠惰的狀況連帶影響到自己專業能力，因此正財運運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周奧斯建議守成就好喔！

射手座

開運顏色：白色
幸運數字：63

整體運勢★★★★★
解析：射手座的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一週，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落，讓你長久以來的緊繃，放鬆不少。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決！單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花喔，或許會有還不錯的對象會出現，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落！

金錢運勢★★★★
解析：正財運不錯，長久的努力將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一週。

魔羯座

開運顏色：亞麻綠
幸運數字：14

整體運勢★★★
解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友！而也因為這樣的狀況讓魔羯朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★
解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★
解析：在目前的學事業中，有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會喔！

水瓶座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：36

整體運勢★★★★
解析：下周水瓶的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會！另奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通，所以要好好把握下周的時間喔，而單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望告個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握喔！

雙魚座

開運顏色：玫瑰紅
幸運數字：70

整體運勢★★★
解析：下周雙魚朋友，情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多的事情也設下限制將自己封閉了起來，有種將自己封閉起來拒絕外在溝通管道的感覺存在，奧斯提醒要多加注意這樣的狀況發生，以免讓周遭的朋友感到壓力。

愛情運勢★★★
解析：面對愛情的不確定感些微提升，導致在感情中的腳步慢了下來，也因為如此，彼此的互動有了差異與產生懸殊。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業上將自己與同事朋友之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己的有孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意囉！

金錢運勢★★★
解析：金錢的支出變多，比較多是偏向是家庭、家人的原因導致你的開銷變大。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢, 運勢
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