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6款高質感「短夾」最便宜千元就可入手　小資女犒賞自己沒負擔

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雖然大家都說「有錢人都用長夾」，但如今小包當道，零錢包、短夾或許更加實用！下面來推薦幾款近期網路討論度極高的萬元以下短夾，有質感還超耐用，買一個撐好幾年。

▲短夾。（圖／美人圈）

Marc Jacobs短夾（NT＄6,290）

MJ短夾跟火紅相機包一樣有著大大LOGO，顏色選擇多，重點是皮革不易刮傷、脫皮，成為許多網友心中的耐用高CP值輕奢短夾！這款的容量算大而且不會很厚，大約可放八張卡，鈔票夾兩層，還有零錢專屬的夾層！

▲短夾。（圖／美人圈）

SAINT LAURENT 短夾（約NT＄9,750）

大小有點像是名片夾，感覺很薄，但其實側邊容量夠深，是可以放紙鈔的～這款比較適合輕便出門、東西不多、簡約控的朋友，卡夾大概4格，特別推薦給小包控！

▲短夾。（圖／美人圈）

Kate Spade Cameron Street Adalyn（88美金，約台幣2710元）

造型豐富、款式多元絕對是Kate Spade的最大優點！網路上討論度較高的是下面這款，除了拉鍊零錢區，還有透明卡夾，不論是要放照片、工作證、悠遊卡都很OK，而且材質是防刮牛皮，相當耐用不易磨損！

▲短夾。（圖／美人圈）

Fennec 價格洽代購（約NT＄1,000出頭）

韓國品牌Fennec，小巧玲瓏又有質感，不少網友表示官網圖零色差！優點是顏色超級多，有六層卡夾跟零錢區，但因為較小，建議零錢跟發票別放太多，需定期整理，不然包包容易變形～

▲短夾。（圖／美人圈）

或是這種稍微再大一點的，容量整個超大，卡層有夠多！（點開下方影片看內部）

Sobdeall 價格洽官網 （約NT＄3,900）

如果喜歡cowa的真皮錢包，卻礙於價格下不了手，那麼不如看看Sobdeall，一樣都是真皮皮夾，但價格更甜更可愛，質感也非常好，不易脫皮磨損，網友還說皮會越養越漂亮，可以用超級久！

JOSEPH & STACEY 價格洽代購 （約NT＄2,000）

JOSEPH & STACEY也是韓國品牌，在登上首爾時裝周後整個爆紅！是許多名媛、網紅的街拍必備配件之一，連Krystal、Hani都曾戴過它們的包！除了搶眼的百褶包外，造型俐落帥氣的短夾也相當受歡迎～

▲短夾。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／美人圈、翻攝自IG@josephandstacey、IG@fennecseoul

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 皮夾, 短夾, 精品
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