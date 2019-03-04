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叫男友別再剪了！女孩最不喜歡孔劉、朴寶劍的髮型　沒整理像宅男

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如果想要在新年有個新氣象換造型的話，這幾種髮型還請男孩們動刀前，請三思阿！除非你有朴寶劍、孔劉這樣的超高顏質！不然從女孩們的角度來說，希望自己的男友還是簡單俐落一點好。

中長髮微捲

▲▼女孩們最不喜歡朴寶劍、孔劉的髮型！2019年叫男友別再剪啦！（圖／bella儂儂提供）

朴寶劍新造型一出來之後，網路上出現兩極評論，原本的韓系厚劉海變成中長髮，還燙上了微捲，有人覺得多了藝術家氣息，但不少女孩覺得原本萌萌的寶劍，似乎變的太陰柔。

▲▼女孩們最不喜歡朴寶劍、孔劉的髮型！2019年叫男友別再剪啦！（圖／bella儂儂提供）

這種髮型對於男生來說，如果不好好整理的話，看起來就會髒髒的，可能是大家對於宅男的印象，這種髮型是其中一個條件。

▲▼女孩們最不喜歡朴寶劍、孔劉的髮型！2019年叫男友別再剪啦！（圖／bella儂儂提供）

不過，這種髮型整理的好，再加上簡單的穿搭，可以打造出藝術家、文青的風格。看看我們寶劍其實駕馭的還蠻合理的阿！（女同事表示：只要不是我男友就好）

凌亂微捲

▲▼女孩們最不喜歡朴寶劍、孔劉的髮型！2019年叫男友別再剪啦！（圖／bella儂儂提供）

另一個要被diss的，想必就是孔劉在鬼怪裡的髮型，不但中分開個窗簾在額頭，還將瀏海製造出捲度。沒整理的話，就真的像是剛睡醒。

▲▼女孩們最不喜歡朴寶劍、孔劉的髮型！2019年叫男友別再剪啦！（圖／bella儂儂提供）

網友們表示，若不是孔劉本人，還真不知道這樣的髮型是什麼意思。孔劉這樣的造型凌亂微捲，給人有一種隨興慵懶感。或許是因為孔劉本身的立體五官，讓這樣的髮型在他臉上很合理。

女孩心中的那個他

▲▼女孩們最不喜歡朴寶劍、孔劉的髮型！2019年叫男友別再剪啦！（圖／bella儂儂提供）

雖然，女孩們為孔劉、寶劍尖叫，不管他們換了什麼造型，但就是因為他們是孔劉、寶劍，所以還能保持這樣的帥氣、性感。若在現實生活中，訪問過女孩們的意見，她們並不希望自己的男友、另一半，太過於花俏。

▲▼女孩們最不喜歡朴寶劍、孔劉的髮型！2019年叫男友別再剪啦！（圖／bella儂儂提供）

女孩們最理想的男孩髮型，還是像宋仲基這種短短俐落一點，露出額頭，展現陽光般的氣質。可以的話，也要多多運動，讓自己看起來精壯一些，還記得《太陽的後裔》裡的劉大尉嗎？少女小姐姐們一致認為，這樣的髮型配上仲基這種可愛的臉蛋，想寵都來不及啦！

▲▼女孩們最不喜歡朴寶劍、孔劉的髮型！2019年叫男友別再剪啦！（圖／bella儂儂提供）

最後提醒男孩們，想要打點自己的外表，除了拿著照片請設計師動刀之外，也要自己多做點功課，學會整理自己的髮型，不論是穿搭、還是外表，簡單整齊，帶著一顆貼心，相信在2019年一定會找到好對象的。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

朴寶劍, 孔劉, 2019髮型, 男友髮型, 韓國歐巴, Bella, 儂儂
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