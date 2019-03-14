2019美妝新品看這裡！GA霧面唇膏、Kiehl's乳霜大升級

轉眼跨到2019年，品牌們不但將明星產品大升級，還趁勢推出新年重量級的品向來燒大家的錢包。雅詩蘭黛粉底精華、品木宣言保溼面膜、Kiehl's神級保溼霜、Giorgio Armani霧面唇彩，從底妝到唇彩，新質地新成分，在新年給你煥然一新的感受。

2019最期待唇膏Giorgio Armani

只要聽到Giorgio Armani推唇彩，想必大家都會瘋掉，不論是唇膏、唇粹、還是限量色，完全沒有地雷。在2019年一口氣推出15色霧面唇膏，用GA擅長的光影折射，搭配獨家的乳霜質地，在唇上展現平滑柔焦。

▲Giorgio Armani 奢華訂製柔霧唇膏，4g，NT$1,250。

「奢華訂製柔霧唇膏」完整五大色系，包含氣質裸粉色系、內斂棕色系、珊瑚橘色系、經典紅色系、優雅粉色系與個性紫紅色系。外觀上以消光經典亞曼尼紅與神秘黑打造的時尚精緻外觀搭配磁吸式的包裝設計。

換季底妝首選雅詩蘭黛

大家對於粉底液的要求，就是要夠保溼、夠持妝，雅詩蘭黛在新年推出的這罐粉保濕訂製粉底精華，其實大家一定對他不陌生，回想去年12月「粉保濕訂製雙效粉底精華」，雙管組合一邊是粉底液，另一邊是飾底。在上市之後，好評不斷，更被網友譽為「一生摯愛乾肌救星」。

▲雅詩蘭黛 粉保濕訂製粉底精華，SPF20／PA+++， NT$1,950（共6色）

脫皮起屑、龜裂不服貼到臉部好像戴上面具都是大加上底妝換季時會碰到的困擾，這罐保濕粉底彩妝師Pony大神表示「在韓國幾乎所有女明星或是模特兒都是指定使用【粉保濕訂製系列】粉底，其保濕潤澤跟完美水光妝效，看起來就像是天生擁有好肌膚般，在韓國擁有「Celebrity’s Foundation」暱稱！」。

Kiehl's神級乳霜再升級

說到Kiehl's他們家的冰河醣蛋白保溼霜要多有名有多有名，不但男生女生，春夏秋冬，或是第一次使用保溼霜，這罐的回購率可說是百分百。不但擁有很好的保溼效果，質地上也是不黏膩好吸收。

▲Kiehl's 冰河醣蛋白保濕霜，50ml，NT$1,350。

2019年全新升級推出的【冰河醣蛋白保濕霜】，擁有來自南極的「冰河醣蛋白」能完美達到補水與鎖水功效，以及萃取自橄欖的植萃油脂「植萃角鯊烷」，修護肌膚屏障，提供24小時極效保濕功效。升級後更溫和不刺激，無添加酒精、香料、色素、PARABENS防腐劑，讓敏感肌也能放心適用！

品木宣言保溼雙天王

品木宣言ORIGINS明星商品「一飲而盡保濕面膜」及「一飲而盡深度滋潤面膜」，在粉絲心中有著保濕膜王美譽，2019年以新包裝和成分全面升級。

「一飲而盡保濕面膜」其核心成分杏桃核果油，富含維生素A及E，能在短短10分鐘快速為乾涸的肌膚進行補水急救。

「一飲而盡深度滋潤面膜」添加酪梨油成分，建立皮膚中的天然造水機制，搭配芒果脂成分，有效保護肌膚脆弱的保濕屏障，預防肌膚夜間乾燥缺水狀況。

▲一飲而盡保濕面膜，75ml，NT$900。／一飲而盡深度滋潤面膜，75ml，NT$1,050。

今年兩款保濕膜王成分更全面升級進化，不僅將海藻、玻尿酸核心精華含量提升，更特別加入瑞士冰河活泉水，瞬間提升肌膚含水度，緊緊鎖住肌膚中的水分，保持澎潤有彈性。

在包裝上，秉持著「Never stop discovering 永不停止探索」的精神，將旗下全系列面膜產品以透明包裝呈現，讓消費者更輕鬆掌握面膜用量。

資生堂抗皺小藍管

▲資生堂 全效抗痕 白金抗皺精華乳N，15ml，NT$3,300。

資生堂在新年從抗老開始，推出史上第一支360度＃抗皺小藍管。

全新資生堂全效抗痕白金抗皺精華乳N，不只藉由專利的Retino-VP8 科技，讓雙重高效精華配方一次達到抗老和美白的雙重效果外，包括資生堂經典專利成份4MSK能夠抑制黑色素生成，更首度添加高純維他命A，能夠明顯減少皺紋，一次作用於已經生成的法令紋、木偶紋和眼周細紋外，就連頸紋也都能360度的全面抗皺、撫紋。

Darphin 推美容油安瓶

▲DARPHIN 維他命 A精露膠囊，40顆，NT$4,250。

美容油近年在保養市場上一直是關鍵字，身為美容油專家的DARPHIN，新年為油保養市場再創新峰，推出美容油家族新成員—維他命A精露膠囊。

DARPHIN 以天然紅藻製成真空「高隔光珍珠膠囊中」，能與光線、空氣隔絕，避免維他命A醇與極緻親膚複方植物油氧化，溫和不刺激的配方連眼周都能使用，有效撫平細紋與均勻膚色，讓皮膚光滑細緻、滋養豐潤，重現青春光澤美顏。

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