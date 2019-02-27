鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」

鄧超與孫儷是演藝圈著名的「相愛相殺」夫妻檔，結婚8年來恩愛依舊，老是喜歡在社群上撒狗糧，讓我們單身人士想大喊「去死去死！」。昨天晚上，鄧超又來虐大家了，在微博發了一篇「能陪女人逛街是真愛」的文章，用8大點來告訴大家，作為老公陪老婆逛街的真心話，不過，越看怎麼覺得...這是篇抱怨文啊？！（笑到翻過去）

1.要走很久很久很久的路

陪女人逛街沒有三個小時起跳，那不叫逛街啊！鄧超應該是非常認真地陪老婆大人逛街，才能悟出這個道理！下次記得，要找另一半出來逛街時，叫他換雙好走的鞋，因為真的要走很久的路啊～

2.不可能有正常吃飯的時間，或者沒得吃！

有時候失心瘋在看包包、看鞋子，午飯什麼的一點也不重要，搶到限量款才是當務之急（女人們一定都懂），不過這是說我們女人都不在乎男人的感受嗎？哎呀別管了！反正下午茶等等就來了。

3.她選的一切我們都是不假思索地贊同，我們的眼神告訴她，她是這個世界上最有品味、最獨具慧眼的人。

為什麼越聽越覺得，鄧超好像是在批判我們女人呢？（反應很慢）原來他們故作真誠的表情都是在演戲！他們口中的美，原來只是為了省事而已。（真相大白）

4.你選的任何東西就像是你腦子有病選出來的，她看到你選到的東西時，翻的白眼可以記一輩子。

不是嘛！男人的審美有時候很難令人理解，鄧超你不能再說下去，孫儷很火大的在你後面瞪著你！

除了上述四點，鄧超還繼續說：「買完單後讓你一個人留下來等服務員包裝，她先去下一家。」、「她逛完每個區域後會說走啊，但還沒走一兩步又會被某樣東西吸引，然後緩緩地停下。」、「你要拿所有的東西，遠看像從小商店批發市場進貨回來的你，低頭看一下你即將被勒斷的手指。」

看完鄧超發的文，只能用最後一點來做結尾「你可能發不了下一篇微博了！」雖然陪老婆逛街是真愛，但鄧超太過誠實的發文，相信孫儷晚上會讓他跪算盤到三更半夜吧！只能說，這對夫妻實在太逗啦～你也有個願意承受上述幾點，仍願陪你逛街的另一半嗎？那恭喜你，找到真愛啦！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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