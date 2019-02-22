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每天花5分鐘就能寫的「四行日記」　紀錄一點一滴，讓生活過得更充實

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

每當新的一年又開始了，不少人都會給自己訂下寫日記的目標吧？想要記錄生活，讓生活變得更充實，但是往往虎頭蛇尾，買了本漂亮的記事本但是最後半年總是空白，其實寫日記最重要的是「簡單」以及寫「重點」，這邊就教大家寫「四行日記」，除了留下美好回憶更能為生活帶來好的改變。

▲四行日記。（圖／翻攝自Unsplash）

結束了一天之後，每天只要問自己4個問題，就能簡單扼要地完成日記，寫日記不但能幫助自己思考，更能驅使自己將生活推向正確的方向，在每日的目標、期許與實踐上，可以收穫的東西有很多，這些事物就是成長的養分。

1. 「今天發生了什麼事？」

也就是記錄事實，只要記錄這天中最重要的事就好，否則就會變成流水帳，比如說「今天非常認真上班，我的企劃得到了主管的讚賞」、「今天在美術館逛了一個特別的展覽」、「今天和好久不見的朋友碰面聊了好多」。當然如果有時間，還有其他事想記錄，也可以不只寫下一件事。

▲四行日記。（圖／翻攝自Unsplash）

2. 「今天我觀察到了什麼？」

世界這麼大，我們每天接觸到的人事物這麼多，雖然不一定每天都過得有趣，但新奇的事物本就是藏在平凡的生活中，不論是發現了什麼有趣的具體事物，或是發現了內心的體認，都很值得寫下來。像是「我發現主管平常嚴肅，但是他面對寵物就像是孩子一般」、「我發現寫日記讓生活變得更有動力」。

▲四行日記。（圖／翻攝自Unsplash）

3. 「我今天做錯了什麼？我哪裡可以做的更好？」

我們每天都有無數的待辦事項要完成，每一件事都要做到百分之百完美是很困難的，所以我們該反省自己，找出問題點，才能夠一天比一天進步。「我今天不應該對媽媽說這些話，明天要和她道歉」、「我今天上班看太多影片，結果拖到下班時間了」。

▲四行日記。（圖／翻攝自Unsplash）

4. 「今天要訂下什麼期許、目標？或是勉勵自己的話？」

已經思考過了前面三個問題，想必對今天給自己帶來的收穫都已經收進心底，那麼從明天開始要怎麼做讓自己變得更好呢？「要開始運動！」、「我決定明天要和家人來趟旅程」。

「四行日記」是很有彈性的，不用想的太複雜，反正是記錄來給自己看的，即便是看來無聊的事，只要你覺得有趣就有意義，想法多的時候可以多寫一些，太累的時候也能真的只寫「四行」，你的生活就會一點一滴變得更美好～

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關鍵字：

生活, 日記, 四行日記, 手帳
fashion.net

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