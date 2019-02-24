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泰國網紅低成本Cos艾莉塔　手拿湯匙、鍋碗瓢盆當盔甲100%神還原

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編輯／JJ　圖／翻攝自Lowcostcosplay FB粉絲專頁

去年世足內馬爾假摔爆紅引發網友模仿，這位泰國網紅在FB粉絲專頁帳號@Lowcostcosplay發出用泡麵來模仿內馬爾髮型的照片，在全球被不斷轉發，如今他也沒有因為獲得370萬粉絲而懈怠，模仿作品推出的頻率很高，連最近電影院排行榜第一名的『戰鬥天使艾莉塔』，也被他搞怪模仿了！

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

乍看之下有模有樣的盔甲，事實上是用鍋子還有十幾根鐵湯瓢組裝而成的！手上的劍也成了湯匙，而且他也非常注意細節，髮型的部分在頭上蓋了方形的布料，中間還用線綁住做出髮線，實在讓人讚嘆他的創意。

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

他最擅長的就是用各種食物來當作素材，像是這個《七龍珠》裡的比克，除了把臉塗成綠色外，還黏滿了綠色的辣椒，尖尖的耳朵和鼻子倒是蠻像，頭頂的紫色與白色繃帶他則是用紫高麗菜，紫色與白色的分布還這麼剛好！

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

有追蹤他的人就知道他很喜歡用《七龍珠》裡的角色當模仿對象，幾乎所有角色都逃不過他的魔爪，只要是生活裡可以取得的材料，他都能用上，讓網友們看得都哭笑不得～

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

另外，我們的奇異博士被他模仿起來更是輕輕鬆鬆，只要用粉蠟筆畫個幾筆在手上，甚至還畫出了透視過去的眼睛呢！雖然他的創作都不是什麼專業技術才能完成，相似度也不是百分之百，但是重點是他的取材與過程真的太有趣了，大概也只有他能做出這樣的聯想。

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

運用自己的身體也是創意的一部分！原來膝蓋與神奇寶貝地鼠長得這麼像，能把肚臍畫成寶貝球的實力也是不容小覷。

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

我們平常的礦泉水水瓶讓他聯想到的又是什麼呢？他將寶特瓶透明瓶身一罐罐接在一起，當作《駭客任務》中尼歐躲過的子彈彈道！

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

動漫角色永遠都是他的靈感來源之一，不過日本動漫角色的共通點就是眼睛都大的不可思議，於是他發現，只要將裝滿水的透明水瓶放在眼前，就能得到動漫大眼了！

▲泰國網紅模仿艾莉塔。（圖／翻攝自Lowcostcosplay）

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關鍵字：

模仿, 泰國網紅, Lowcostcosplay, 艾莉塔
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