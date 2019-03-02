fb ig video ETtoday search mobile

36歲深田恭子卡哇伊有訣竅　2mm心形項鍊服貼鎖骨

> >

▲▼ AHKAH輕珠寶 。（圖／IG）

▲深田恭子在劇中戴AHKAH heart pave midi項鍊，67,100元。（圖／翻攝TBS電視台官網、品牌提供）

記者陳雅韻／綜合報導

日本輕珠寶品牌AHKAH去年底登台亮相，秀氣的設計容易穿搭，且價位落在小資女可負擔的區間，因此迅速累積人氣。日本女星深田恭子是品牌忠實擁護者，在TBS日劇《初次戀愛那一天所讀的漫畫故事》中佩戴多款珠寶入鏡，連
戲外也戴著AHKAH耳環宣傳新劇。

▲▼ AHKAH輕珠寶 。（圖／IG）

▲AHKAH heart pave系列項鍊有不同尺寸的心型供選擇。（圖／品牌提供，以下同）

36歲的深田恭子在《初次戀愛那一天所讀的漫畫故事》飾演不懂社交、求職與戀愛運都不順的補習學校講師，她在劇中最常戴的AHKAH項鍊，正是熱銷的heart pave midi項鍊，出自品牌成名的vivian couture系列，在僅有2mm厚度的K金底座全鑲滿鑽石，讓心形項鍊如刺青般服貼於鎖骨肌膚上，讓AHKAH擁有「小型珠寶的先驅」的封號。

▲▼ AHKAH輕珠寶 。（圖／IG）

▲AHKAH熱賣的thiran heart midi項鍊，11,700元。

而戲外她在個人IG上宣傳新戲，則穿蝴蝶結淺藍色襯衫，搭配AHKAH Dreamy Mermaid系列弧形線條繞成圈再點綴象徵氣泡的珍珠的耳環，她的甜美穿搭立刻引來網友稱讚可愛。

▲▼ AHKAH輕珠寶 。（圖／IG）

▲深田恭子宣傳新戲時，戴AHKAH Dremedy hoop珍珠耳環，67,100元。（圖／翻攝kyokofukada IG、品牌提供）

關鍵字：

深田恭子, AHKAH
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

你是哪一杯？星巴克12星座代表飲料　天蠍是濃縮咖啡、金牛是抹茶拿鐵

看一眼就想帶回家！日網友搶翻「宜得利黑貓靠枕」　台灣也有賣

IG瘋傳南韓「天菜家教」畢業照！六塊肌+高智商17萬粉絲都戀愛

比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 絕對別在機上敷片狀面膜！你要知道的機艙美容「5件事」 舒淇當愛情導師秀秀單身的你　「一個人快樂，好過兩個人在一起不開心」 哈利波特影城新展區「古靈閣巫師銀行」4月開幕　想進入參觀先預約！ 南韓網美「每餐8分飽」瘦出火辣S曲線！公開5個小習慣吸20萬人朝聖 《觸及真心》劉寅娜「溫柔電眼妝」正夯！眼線一定要細、打亮是關鍵 泫雅E'Dawn「情侶戒」原來是這牌！能當耳環戴、台幣2000元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面