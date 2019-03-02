36歲深田恭子卡哇伊有訣竅　2mm心形項鍊服貼鎖骨

▲深田恭子在劇中戴AHKAH heart pave midi項鍊，67,100元。（圖／翻攝TBS電視台官網、品牌提供）

記者陳雅韻／綜合報導

日本輕珠寶品牌AHKAH去年底登台亮相，秀氣的設計容易穿搭，且價位落在小資女可負擔的區間，因此迅速累積人氣。日本女星深田恭子是品牌忠實擁護者，在TBS日劇《初次戀愛那一天所讀的漫畫故事》中佩戴多款珠寶入鏡，連

戲外也戴著AHKAH耳環宣傳新劇。

▲AHKAH heart pave系列項鍊有不同尺寸的心型供選擇。（圖／品牌提供，以下同）

36歲的深田恭子在《初次戀愛那一天所讀的漫畫故事》飾演不懂社交、求職與戀愛運都不順的補習學校講師，她在劇中最常戴的AHKAH項鍊，正是熱銷的heart pave midi項鍊，出自品牌成名的vivian couture系列，在僅有2mm厚度的K金底座全鑲滿鑽石，讓心形項鍊如刺青般服貼於鎖骨肌膚上，讓AHKAH擁有「小型珠寶的先驅」的封號。

▲AHKAH熱賣的thiran heart midi項鍊，11,700元。

而戲外她在個人IG上宣傳新戲，則穿蝴蝶結淺藍色襯衫，搭配AHKAH Dreamy Mermaid系列弧形線條繞成圈再點綴象徵氣泡的珍珠的耳環，她的甜美穿搭立刻引來網友稱讚可愛。

▲深田恭子宣傳新戲時，戴AHKAH Dremedy hoop珍珠耳環，67,100元。（圖／翻攝kyokofukada IG、品牌提供）