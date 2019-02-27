日本CONVERSE推出唐老鴨球鞋　大眼睛、黃鴨嘴超搞怪

▲CONVERSE推出超可愛的唐老鴨鞋款。（圖／翻攝自Janicekidd微博）



記者李薇／綜合報導

每次迪士尼的聯名合作總是能夠打動人心，日本CONVERSE推出兩款限定的鞋款，就是以迪士尼的唐老鴨作為設計，不但鞋身印有唐老鴨的圖案，連鞋墊都是DONALD DUCK的設計，超級可愛又繽紛的配色，讓唐老鴨粉絲都瘋狂了。

▲鞋墊、鞋底也有巧思。（圖／翻攝自converse.co.jp）



這次CONVERSE總共推出兩款唐老鴨的鞋款，第一款是整雙就是一隻大隻的唐老鴨，白色的基底搭配上黃色的鴨嘴，還有藍色的衣服，連鞋墊都是以繽紛活力的藍色，寫著「DONALD DUCK」相當可愛有趣。

▲滿滿的唐老鴨插圖。（圖／翻攝自Janicekidd微博）



另一款則是以白色的鞋面作為基底，上面印有滿滿的唐老鴨插畫，每一隻都做出不同的表情，並且以高筒的鞋型設計，連鞋後的標籤都設計成黃色，鞋底則是印了大大的藍色唐老鴨外型，讓人看了都不禁心情跟著變好。

▲鞋盒也有唐老鴨元素。（圖／翻攝自converse.co.jp）



除了鞋子本身的設計，這次在鞋盒上也是採用很可愛的藍色包裝還有黃色的條紋，讓人一眼就能看出這是限定系列，CONVERSE日本官網已經上架囉，粉絲快手刀購入。