全台北中南賞櫻懶人包！「花期、交通指南」趁連假出發拍美照

說到哪裡可以賞櫻，大部份人第一個念頭總會直接聯想到日本，但是三四月要飛日本賞櫻不僅機票價錢飆超高，要撥出連假的時間也有點困難。

但若想親眼看看櫻花、拍拍美照怎麼辦？別擔心！其實在我們的寶島台灣，就有很多滿開的櫻花可以賞，從北中南到東部，更有數不清的景點及花季活動，如果沒辦法負擔海外旅行的費用及時間，那麼就利用週末假期或228的四天連假，來場說走就走的「國內賞櫻之旅」吧！

台灣北部（開花時期：1月底～3月中）

從一月底、二月初開始，台灣各地的櫻花都陸續展開，在櫻花還未達到「滿開」狀態前，枝枒上含苞待放的模樣也別有一番風味！北部地區更有好幾處賞櫻景點，包括台北、新北、桃園、宜蘭等地，其中又以淡水「無極天元宮」、陽明山平菁街「櫻花巷」、北投復興三路「櫻花步道」、桃園拉拉山「恩愛農場」等地區最廣為人知。

除此之外，位於台北市內湖的「樂活公園」也將在1月27日～2月17日期間舉辦「2019樂活夜櫻季」的活動，在這段期間內，樂活公園的櫻花步道會特別增設夜間景觀燈，讓前去的遊客不僅能在白天欣賞櫻花之美，天黑後也能享受夜櫻綻放的美好。

推薦賞櫻地點 >>

淡水「無極天元宮」

地址： 新北市淡水區北新路三段36號

電話： +886-2-2621-2759

陽明山平菁街「櫻花巷」

地址： 台北市士林區平菁街42巷

電話： +886-2-2882-6200

北投復興三路「櫻花步道」

地址： 台北市北投區復興三路291-293號

桃園「拉拉山恩愛農場」

地址： 桃園市復興區華陵里上巴陵中心路143號

電話： +886-3-391-2335

內湖「樂活公園」

地址： 台北市內湖區康樂街61巷15弄

台灣中部（開花時期：1月底～3月初）

除了北部地區外，台灣的中部也有多處賞櫻景點，其中又以台中的武陵農場、東勢林場、新社區公所的「櫻木花道」、南投的「九族文化村」及「奧萬大國家森林遊樂區」等最為知名。

其中「武陵農場」的最佳賞櫻時期是在2月7日～2月27日期間，但因為人潮眾多，必須注意交通管制的問題﹔另外，「九族文化村」也有舉辦櫻花季的活動，從 2月1日～3月10日為期一個多月的時間，不僅可以賞櫻，還能體驗和風音樂會、夜舞祭、遊行等活動，讓前往的遊客可以從早玩到晚。

推薦賞櫻地點>>

台中「武陵農場」

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

電話：+886-4-2590-1259

台中「東勢林場」

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

電話：+886-4-2587-2191

新社「櫻木花道」

地址：台中市新社區興社街二段144號

電話：+886-4-2581-1111

南投「九族文化村」

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

電話：+886-4-9289-5361

南投「奧萬大國家森林遊樂區」

地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

電話：+886-4-9297-4511

台灣南部（開花時期：2月底～4月初）

住在南部的朋友也別擔心，除了著名的景點阿里山會舉辦「阿里山櫻花季」的活動外，位於嘉義竹崎的頂石棹也有「櫻之道」可供欣賞，另外還有雲林古坑的「湖光山舎」也是個賞櫻的好去處！

比較需要注意的是，2019年的「阿里山櫻花季」將在3月9日～4月5日這段期間舉行，而且因為每年都有擠爆的人潮，所以將會進行車流量的交通管制，自行開車前往的民眾要注意一下管制時間，不然改搭大眾運輸工具也是個不錯的選擇喔！

推薦賞櫻地點 >>

阿里山國家森林遊樂區

地址：嘉義縣阿里山鄉59號

電話；+886-5-267-9917

頂石棹「櫻之道」

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹

電話：+886-5-259-3900

雲林古坑「湖光山舎」

地址：雲林縣古坑鄉大湖口1-12號

電話：+886-5-582-1957

台灣東部（開花時期：2月中～3月初）





最後，台灣東部可是出了名的好山好水，在這裡當然也有美麗的櫻花可以欣賞，其中最有名的地點就是位於花蓮樹湖的「櫻花步道」，以及位於花蓮鯉魚潭附近的「玉山神學院」！

比較特別的是，「玉山神學院」除了有山櫻及八重櫻外，還能欣賞到有「福爾摩沙櫻」之稱的台灣「原生種白櫻」，在這裡能一次看到三種櫻花的不同樣態與嬌媚，彷彿就像是「健達出奇蛋」般，讓遊客三種願望一次滿足！（笑）因此，這裡算是花蓮縣內很受歡迎的賞櫻地點喔！

推薦賞櫻地點 >>

花蓮樹湖「櫻花步道」

地址：花蓮縣壽豐鄉山邊路一段（樹湖二號橋）

電話：+886-932-559-468

花蓮鯉魚潭「玉山神學院」

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村池南路一段28號

電話：+886-3-864-1101

看完台灣北中南東的賞櫻景點後，不如就趁著這個228連假的機會，為自己規劃一個國內小旅行吧！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG、Getty

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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