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IG破140萬追蹤的「夢幻奶昔」！4步驟教你如何擺出獨角獸、美人魚

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年僅 17 歲的秘魯男孩 Jose在他的IG @naturally.jo 分享絕美早餐奶昔，吸引全球140 萬粉絲追蹤！因為他親手設計的「早餐奶昔」真的太美、太夢幻了！

Jose 在 16 歲時突發奇想，開始在早餐的優格奶昔上「畫畫」，他將不同顏色的水果混到優格或是奶油裡，再倒進一個小碗裡「混色」，本來就喜歡美術的 Jose 越畫越起勁，他開始加進一些新鮮水果、模型巧克力...... 他的早餐，就這樣變成一碗碗超夢幻的「立體畫作」！

銀河系奶昔

Jose將這些超夢幻的作品發布在IG上，吸引許多人轉發分享，貼文上這碗「銀河系奶昔」是他最受歡迎的作品，不僅融合3 種顏色的水果奶昔，再放上「星球巧克力」、撒上食用金粉，宛如將整個宇宙握在手裡，真的超級美！

▲奶昔。（圖／翻攝自IG）

▲奶昔。（圖／翻攝自IG）

獨角獸系列

少女們最愛的獨角獸奶昔，其粉嫩的「毛色」其實也是用水果混出的而成，而獨角獸的犄角和雙眼，則是以冰淇淋、巧克力倒進模型裡製成。其實，每一個細節做起來都不會太困難，但想和 Jose 畫一樣完美，還是需要一點技巧！

▲奶昔。（圖／翻攝自IG）

▲奶昔。（圖／翻攝自IG）

美人魚系列

這碗美人魚系列的顏色，相當清新與夢幻，沙灘是將堅果類磨成顆粒狀，貝殼和美人魚的尾巴則是用模型做的巧克力！

▲奶昔。（圖／翻攝自IG）

製作小撇步

Jose 偶爾也會在 IG 傳授這些夢幻奶昔的製作方法！

▲奶昔。（圖／翻攝自IG）

方法參考如下：

1.新鮮水果一定要是冷凍過的，才容易擺放。

2.買很多很多做巧克力的模型

3.投資一個好一點的攪拌機吧！才能混出最想要的顏色

4.做混色奶昔時動作一定要快，不然一下子就會全部融在一起。

▲奶昔。（圖／翻攝自IG）

▲奶昔。（圖／翻攝自IG）

從製作夢幻奶昔出發，Jose 現在也學會做更多不一樣的食物，包括造型巧克力冰棒、獨角獸彩虹蛋糕，連自製飲品也可以繽紛可愛！早餐如果吃得這麼夢幻，根本魔法藥水，感覺一整天都會超幸運！

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 追蹤, 奶昔, 夢幻, 獨角獸, 美人魚
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