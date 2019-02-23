時尚老佛爺巴黎火化　愛貓、惡魔總編伴最後一程

▲卡爾拉格斐離世，於巴黎近郊低調舉辦火化儀式。（圖／翻攝Karllagerfeld IG）



記者陳雅韻／綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）周二因胰臟癌於巴黎逝世，享壽85歲，家屬尊重他不想舉辦喪禮的心願，於法國當地時間周五於巴黎近郊低調舉辦火化儀式，皇室成員如摩納哥卡洛琳公主、時尚圈重量級人士如美國版《VOGUE》「惡魔總編」安娜溫圖（Anna Wintour）、法國版《VOGUE》前總編（Carine Roitfeld）、名模Inès de La Fressange、LVMH路威酩軒集團主席兼首席執行官Bernard Arnault等，以及伴他人生最後時光的愛貓Choupette都出席，送他最後一程。

▲家屬尊重卡爾拉格斐不想舉辦喪禮，在巴黎近郊低調舉行火化，香奈兒接班人Virginie Viard與美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖都出席送好友最後一程。（圖／達志影像）

此時雖然正值米蘭時裝周，時尚圈重量人士仍專程趕往巴黎，向時尚一代巨擘告別；而他人生最一段時光培養出家人感情的男模Brad Kroenig，也帶著兒子、同時是卡爾的「教子」Hudson Kroenig到場致意。

卡爾拉格斐過世前已有所準備，留下手寫信要指導店面員工如何哀悼他，指定要把櫥窗擺設的精品下架，改為花莖長度至少120公分的白玫瑰花束，並裝在透明花瓶致意，並指導店員如何應對客人，若客人致哀時應回答「謝謝，這對我們而言是很艱難的時刻。」處女座要求完美的性格表露無遺。

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