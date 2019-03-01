真的能用！日本推出懷舊家電玩具　收音機能聽廣播還能錄音

▲真的能用！日本推出懷舊家電玩具 收音機不僅能聽廣播還能錄音（圖／翻攝自takaratomymall.jp）

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如果你剛好也喜歡散發濃濃懷舊氣氛的事物，那麼這次就要好好握緊你的錢包了～因為日本「TAKARA TOMY」推出一系列「昭和迷你家電」玩具，絕對會讓你買到剁手手，讓你像坐時光機，回到日本昭和時代。

這次分別推出電視、唱片播放機以及收音機，不僅外型神還原，還真的可以使用喔！

▲日本「TAKARA TOMY」推出「昭和迷你家電」玩具。（圖／翻攝自takaratomymall.jp）

＃昭和迷你電視機

千萬不要小看這台迷你電視機，只需要將有下載APP的手機放置於電視機內，接著轉動旁邊的鈕，就可以選擇50年代、60年代等懷舊的畫質與影像喔。不只如此，影片有時候還會跑出雜訊畫面與你互動，這時後只需要敲一敲電視機，畫面隨即就會恢復，還原度是不是很高～不買怎麼對得起自己。

▲「昭和迷你電視機」含稅售價為日幣4,298圓（約NT$1,200）。（圖／翻攝自takaratomymall.jp）

＃昭和迷你唱片播放機

唱片播放器也是最具時代代表性的電器之一，同樣搭配手機的APP，接著將唱針推至黑膠唱片上，唱片就會開始播放音樂，而且還會夾雜著沙沙聲，讓你可以沉浸在充滿懷舊感的音樂中，閉上眼睛欣賞，彷彿真的穿越時空了呢。

▲「昭和迷你唱片播放機」含稅售價為日幣5,378圓（約NT$1,500）。（圖／翻攝自takaratomymall.jp）

＃昭和迷你收音機

最後，這台收音機除了可以收聽AM／FM廣播外，還可以錄音喔。將附贈的迷你卡帶放入收音機，並且按下錄音鍵，就能錄製5分鐘，而且就像早期的錄音帶，卡帶分成可以錄兩次的A、B面喔，是不是很復古。（用過的舉手！）

▲「昭和迷你收音機」含稅售價為日幣5,918圓（約NT$1,650）。（圖／翻攝自takaratomymall.jp）

雙手奉上「TAKARA TOMY」官方＃連結，朋友們衝吧！



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