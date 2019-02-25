米蘭直擊／BV小鮮肉設計師首秀　精密算計性感「危險不裸露」



▲米蘭時裝周期間，BOTTEGA VENETA新任創意總監Daniel Lee的首場大秀，備受各界關注。



記者張妤瑄／米蘭報導

義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）在米蘭時裝周發表的2019秋冬男女裝系列，是32歲新任創意總監Daniel Lee首場大秀，由於Daniel曾是Céline前任創意總監Phoebe Philo的得力助手，加上首個早秋系列用極簡線條感廣受好評，這場大秀讓時尚圈全都緊盯。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 上午 3:57 張貼

Daniel Lee首秀選在米蘭和平廣場舉行，在中央搭起透明大棚，且由於走秀這天陽光普照，讓場內完美傳達本季想呈現給大家歡樂與喜悅、渴望與美感的主軸，第一套皮革洋裝回歸BV品牌強調奢華的皮革材質，細看剪裁可以發現立體縫線，勾勒出女人美麗胸線與露出剛剛好的鎖骨胸前線條。

▲Daniel Lee入主BV後，第一次舉辦時裝秀。（圖／品牌提供）



2019秋冬男女裝系列沒有特別的主題，強調低調簡約的工藝價值才是重點，在面料上玩許多變化，用熱壓技法替代縫線，讓細節更具現代感，許多設計也不忘「編織」精神，用全新的編織手法演繹服裝與包款，除了體現品牌經典價值之外，又能找出新意，給人滿滿新鮮感。

▲可以發現BV企圖改變的決心，經典的編織以不同表現方式出現在服裝上。（圖／品牌提供）



細看女裝剪裁巧思滿點，比方說胸前的線條算得剛剛好，既不會裸露，但又遊走在危險邊緣的設計，反而能引發更多性感遐想，但整體又加入軍裝與賽車風格，表現出現代女人獨立自主的形象。今年秋冬起，預計會吸引許多新的BV粉絲。

▲女裝剪裁有許多遊走在危險邊緣的性感設計，另有許多強調結構感的中性氣息款式。（圖／品牌提供）



男裝有許多低調卻相當吸睛的巧思，比方說亮色透明衫搭配長大衣，脫下外套後令人驚艷。另外，仍有許多借鑒賽車裝的細節設計，如皮長褲上有立體護膝細節，重新塑造出熟悉的賽車裝打扮，新的BV男人刻畫出另一種別於以往的形象，不羈態度更迷人。

▲男裝借鑒賽車裝，立體護膝皮革長褲很有記憶點。（圖／品牌提供）



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另外，包款設計也有全新模樣，Daniel Lee從各種建築得到靈感，許多包款的設計都是立體幾何結構，包括三角包、圓弧形狀包款等等，還有延續服裝立體格子壓紋的設計，造型宛如大波露巧克力，改頭換面的包款絕對是下季爆款。