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米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　乖乖端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

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▲MONCLER GENIUS（天才計畫）2019秋冬新品發表在米蘭時裝周舉行。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／米蘭報導

「羽絨之王」MONCLER甫於米蘭時裝周期間在中央車站旁Magazzini Raccordati倉庫舉辦2019秋冬MONCLER GENIUS（天才計畫）新品發表，11位設計師聯手打造9個Genius系列，其中藤原浩（Hiroshi Fujiwara）用皮卡丘吸睛，最具話題，另專門為汪星人打造Poldo Dog Couture服裝，更是驚喜感滿點。

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲MOCLER GENIUS 2019秋冬發表會，現場以藤原浩的皮卡丘最有話題度，汪星人系列則是最可愛。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

天才計畫以「一屋・眾聲」（One House,Diffrent Voices）為核心價值，至2018年起找來各界設計師攜手把玩羽絨，建構出意想不到的風格與局面，更有每個月的限量發售吸引特定粉絲，以服裝的有趣程度、能觸及到的消費者層面來說，對MONCLER而言都是加分，提高討論聲量的優秀方法。

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲發表會入口有一棟MOCLER GENIUS黃色大樓，也是該系列的Logo。（圖／品牌提供）

米蘭發表會現場入口有一棟MONCLER GENIUS黃色大樓，走進發表會現場共分為10個展場空間，其中包含MONCLER 1952主線新任設計師Veronica Leoni和Sergio Zambon操刀的男女裝系列，以及VALENTINO（范倫鐵諾）創意總監Pierpaolo Piccioli和Liya Kebede的羽絨禮服系列等，另有新加入的設計師包含英國新銳Richard Quinn與1017 ALYX 9SM的設計師Matthew Williams等人。

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲新加入的Richard Quinn首個系列以極致印花為主題，活潑俏麗；Matthew Williams在工業風空間展示帶有戶外風的設計，相當特別。（圖／品牌提供）

「潮流教父」藤原浩一向很懂得如何用設計吸引年輕人的心，他帶領的FRAGMENT每回都令人期待，新一季他靠軍裝風混搭卡通元素，用「皮卡丘」吸睛，延續先前他個人大受好評的黑色皮卡丘設計，本季乾脆直接讓皮卡丘登場，可愛又潮流的魅力，非常勸敗，果然很懂得抓緊年輕人的心。

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲合作多季的藤原浩，堪稱系列最夯無誤，秋冬祭出暗黑皮卡丘放火。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli一向是天才計畫的指標設計師，秋冬他邀請很支持非洲藝術家的設計師Liya Kebede一同參與創作，用霧面的亮彩色系加上非常藝術圖騰，打造出鮮明別具個人特色的MONCLER羽絨禮服，一登場就被網友評為「最適合女星冬天走紅毯穿上。」

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Pierpaolo Piccioli新季設計絕對是「紅毯最保暖」禮服。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

汪星人專屬的Poldo Dog Couture已推出兩季，本次加入天才計畫後，靠著汪星人親身展演，快速集客，可說是展場內人氣最高的展間，發表會後並用各式各樣不同場景，詮釋出汪星人坐在購物車、在公園玩耍的模樣，萌萌姿態讓人一秒融化。

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲萌寵商機無限，秋冬依舊持續推出。（圖／品牌提供）

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MONCLER的2019秋冬天才計畫發表，共有9個跨界系列及一個汪星人系列，其中參與創作的設計師為由Pierpaolo Piccioli和Liya Kebede、Sergio Zambon和Veronica Leoni、Sandro Mandrino、Simone Rocha、Craig Green、1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams、Richard Quinn、藤原浩及Francesco Ragazzi，風格各異，絕對能吸引不同客層。

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周／MONCLER GENIUS 2019秋冬系列發表。（圖／品牌提供）

▲快來看一下現場美圖，仔細瞧瞧「天才們」的羽絨創作，適不適合你的胃口呢？（圖／品牌提供）

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