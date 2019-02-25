奧斯卡珠寶／女神卡卡戴128克拉巨鑽得獎！楊紫瓊用千萬鑽錶拚場

▲莎莉賽隆（左）與女神卡卡各搭配重量級珠寶吸睛。（圖／翻攝sothebysjewels IG）

記者陳雅韻／綜合報導

第91屆奧斯卡紅毯眾女星比「衣」Q外，同時也考驗搭配珠寶的功力，事實證明薑是老的辣，由影壇大姊級人物莎莉賽隆（Charlize Theron）、葛倫克蘿絲（Glenn Close）等人領軍，展現一姊氣勢；而從歌壇天后轉戰影壇發光的女神卡卡（Lady Gaga），則靠Tiffany & Co.紐約旗艦店的鎮店之寶—The Tiffany Diamond黃鑽項鍊成功吸睛，《ET FASHION》精選5大珠寶話題look，看看眾星穿搭秘訣。

1. 大器女神

莎莉賽隆美貌與演技兼具，是好萊塢有名的衣架子，此次選擇高領剪裁的藍色Dior高級訂製服已相當出色，她再搭上BVLGARI（寶格麗）標誌性的Serpenti系列纏繞蛇形鑽石項鍊，以及兩手各戴上蛇形手環與寬版鑽石手環，女神氣勢立現。

▲莎莉賽隆穿Dior禮服搭配BVLGARI珠寶美翻。（圖／路透）

2. 名鑽吸睛

今日紅毯最有話題性的珠寶，當屬女神卡卡所戴的Tiffany傳奇名鑽The Tiffany Diamond項鍊，這顆128.54克拉的枕形黃鑽上回的佩戴者是女星奧黛麗赫本宣傳電影《第凡內早餐》時所戴，女神卡卡今一席Alexander McQueen黑色禮服搭配此黃鑽，被視為向奧黛麗赫本致敬的造型。

▲女神卡卡戴The Tiffany Diamond黃鑽項鍊的造型被視為向奧黛麗赫本致敬。（圖／路透、翻攝sothebysjewels IG）

3. 貴氣金人

本屆奧斯卡奪影后寶座呼聲最高的葛倫克蘿絲，以金光閃閃的Carolina Herrera金色斗篷禮服現身紅毯，造型被網友封為「小金人」，也因為已夠閃亮了，珠寶不宜太複雜，她僅戴Cartier（卡地亞）黃K金鑲鑽的垂墜式耳環呼應服裝色系，免得俗氣了。

▲葛倫克蘿絲以Carolina Herrera金色禮服搭配Cartier黃K金鑲鑽的垂墜式耳環。（圖／路透、翻攝sothebysjewels IG）

4. 氣質取勝

56歲的楊紫瓊穿Elie Saab刺繡禮服走上奧斯卡紅毯，端莊氣質受眾人好評，深V剪裁的領口已有細緻裝飾，因此她未戴項鍊，改搭Chopard（蕭邦）垂墜式的梨型切割鑽石耳環，以及大件華美的鑽石手環，當然，一如她愛戴腕錶的風格，再次戴上Richard Mille名錶亮相。

▲楊紫瓊穿Elie Saab刺繡禮服搭Chopard珠寶與Richard Mille鑽錶。（圖／翻攝michelleyeoh IG）

5. 創意穿搭

瑞秋懷茲（Rachel Weisz）雖角逐奧斯卡最佳女配角失利，但大紅造型絕不能輸，她的紅禮服設計繁複，不宜再搭配華麗珠寶，她選擇變「髮」圖強，戴上卡地亞美好年代鑽石髮飾，增添甜美氣息。

▲瑞秋懷茲戴Cariter鑽石髮飾添甜美氣息。（圖／路透、翻攝sothebysjewels IG）