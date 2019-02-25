奧斯卡妝髮／女神卡卡人魚眼線扮優雅　吳恬敏濃妝貝兒公主上身

▲奧斯卡紅毯上，女星們也巧扮公主。（圖／路透、達志影像）

記者曾怡嘉 / 台北報導

第91屆奧斯卡今早登場，紅毯風光可說是流行風向球，綜觀今年女星都偏愛自然妝容，以裸妝搭配光澤唇，以一種平凡中見美麗的風格示人，而稍微用力一點的女星就成為紅毯亮點。

▲霓光眼線是2019春夏大勢。（圖／翻攝自sothebysjewels IG）

女神卡卡 LADY GAGA

卡卡的整身裝扮環繞著復古優雅，美人魚藍的眼線成亮點，搭配光澤裸唇，有種說不出的脫俗仙氣。眼影也大有學問，霧面棕色打陰影，再疊淺色珠光，讓眼睛變得更渾圓有神。





▲細膩的橘紅色唇整個大加分。（圖／翻攝自sothebysjewels IG）

莎莉賽隆 Charlize Theron

淺藍色洋裝襯托白皙膚色，搭配一頭俐落旁分短髮，把焦點轉移至五官。棕色眼妝大打安全牌，唇色則選用時髦橘紅色，以外深內淺畫法強調輪廓，使雙唇豐潤性感。





▲少了紅唇的艾瑪，看起來略顯疲態。（圖／路透社）

艾瑪史東（Emma Stone）

艾瑪史東的服裝雖被評為紅毯三美，但妝髮卻更人一種匆促感，紅咖啡眼妝打造眼睛輪廓，下眼尾重上假睫毛製造眼神，但珊瑚裸色唇膏使她氣場不足，搭配日常感的收髮，少了以往的巨星風采。

▲龍后今年的妝髮以安全甜美勝出。（圖／CFP）

艾蜜莉亞克拉克 Emilia Clarke

頂著一頭中分隨性短髮，走著安全甜美路線，妝容以偏藍的粉紅頰彩提亮肌膚，搭配莓紅色口紅，靠著顏值撐場，妝髮可說是正常發揮。

▲布麗拉森鬆柔空氣髮和亮片禮服搭得恰到好處。（圖／CFP）

布麗拉森 （Brie Larson）

穿著CELINE BY HEDI SLIMANE訂製禮服，布利拉森以沉穩的橘棕色妝容，搭配立體感眉型，流行與個性兼具，搭配同色調橘色唇蜜，打造成熟感小清新。

▲艾美亞當斯一臉柔和色彩撐場，唯美女神路線無誤。（圖／達志影像）

艾美亞當斯 Amy Adams

馬甲式的合身禮服讓氣場全開，搭配不會出錯的中分女神捲髮，臉上妝容同樣以清淡裸色調呈現，大範圍暈染頰彩讓人印象深刻。

▲吳恬敏穿黃洋裝與紅唇呈強烈對比，完全搶盡風頭。（圖／達志影像）

吳恬敏

吳恬敏穿著黃色薄紗洋裝，搭配一頭乾淨馬尾，被外媒形容就像是真人版的貝兒公主。妝容也畫好畫滿，眼妝以橘棕色打造微醺大眼，搭配正夯的中藥色唇，令人難以忽視。

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