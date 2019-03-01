施華洛世奇聯名《玩具總動員》超可愛！胡迪、三眼怪都來燒荷包

編輯 ／Ann 圖／翻攝自Swarovski

《玩具總動員》是不少人的兒時回憶，今年（2019）6月也將迎來第四集，粉絲們敲碗期待之餘又有好消息啦。知名水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）近日公開了以《玩具總動員》為主題的三款水晶裝飾，「警長胡迪」（Sheriff Woody）、「巴斯光年」（Buzz Lightyear）全都有，你喜歡哪一款？

施華洛世奇以小動物擺件而聞名，精湛的水晶切割工藝，擁有大批死忠粉絲。以往攜手卡通人物，包括冰雪奇緣愛莎和雪寶、《白雪公主》的毒蘋果等作品，都受到大家的喜愛。近日公開和《玩具總動員》的合作，更是讓粉絲激動敲碗！

▲施華洛世奇與迪士尼合作已久。（圖／翻攝自Swarovski）

此次合作的主角就是大家最愛的「警長胡迪」（Sheriff Woody）、「巴斯光年」（Buzz Lightyear）以及「三眼怪」（Pizza Planet Alien），外型上依舊完美還原人物特色，從水晶切割面就能感受到施華洛世奇的精湛技術。

▲施華洛世奇推出玩具總動員飾品，約NT$3,600 ─NT$10,400。（圖／翻攝自Swarovski）

「警長胡迪」220面、「三眼怪」166面、「巴斯光年」則高達435 面，複雜工藝成為最完美的飾品。目前暫定於4月公開發售，感興趣的朋友可以多加留意了。

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